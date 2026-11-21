சென்னை,
துணை ஜனாதிபதி சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன், இரண்டு நாள் அரசு முறைப் பயணமாகத் தமிழ்நாட்டிற்கு வருகை தந்துள்ளார். அவருக்கு சென்னை விமான நிலையத்தில் அரசு சார்பிலும், அரசியல் பிரமுகர்கள் சார்பிலும் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
டெல்லியில் இருந்து தனி விமானம் மூலம் சென்னை விமான நிலையம் வந்த சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனை, தமிழக அரசு சார்பில் அமைச்சர் குமார் மற்றும் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா ஆகியோர் மலர்க்கொத்து கொடுத்து நேரில் வரவேற்றனர். அவர்களுடன், தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் மற்றும் முக்கிய நிர்வாகிகள் நேரில் சென்று தங்களது வரவேற்பைத் தெரிவித்தனர்.
தனது இரண்டு நாள் பயணத்தின் போது, சென்னையில் நடைபெறும் பல்வேறு முக்கிய அரசு நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் கலந்துரையாடல்களில் துணை ஜனாதிபதி பங்கேற்க உள்ளார். துணை ஜனாதிபதியின் வருகையை முன்னிட்டு, சென்னை விமான நிலையம் மற்றும் அவர் செல்லும் வழித்தடங்களில் காவல்துறை சார்பில் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. வரவேற்பு நிகழ்ச்சியைத் தொடர்ந்து, பலத்த பாதுகாப்புடன் அவர் தனது தங்குமிடத்திற்குப் புறப்பட்டுச் சென்றார்.