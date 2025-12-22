தவெக சார்பில் சமத்துவ கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டம்

தவெக சார்பில் சமத்துவ கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டம்
தினத்தந்தி 22 Dec 2025 10:27 AM IST (Updated: 22 Dec 2025 11:41 AM IST)
கியூ.ஆர். குறியீட்டுடன் கூடிய அனுமதி சீட்டு உள்ள தவெகவினர் மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

செங்கல்பட்டு,

தமிழக அரசியல் கட்சிகள் சார்பில் தனித்தனியாக கிறிஸ்துமஸ் விழா கொண்டாடப்படுகிறது. அந்த வகையில் த.வெ.க சார்பில் செங்கல்பட்டு மாவட்டம், மாமல்லபுரத்தில் உள்ள போர் பாயிண்ட்ஸ் பை ஷெரட்டன் ஓட்டலில் இன்று காலை 10 மணிக்கு (திங்கட்கிழமை) கிறிஸ்துமஸ் விழா நடைபெறுகிறது.

இந்த விழாவில் த.வெ.க. தலைவர் விஜய் கலந்துகொண்டு பேசுகிறார். இதில் கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகளும் பங்கேற்கிறார்கள். இதில் கலந்துகொள்ள 1000 பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கிறிஸ்துமஸ் விழாவில் நலத்திட்ட உதவிகளை தவெக தலைவர் விஜய் வழங்க உள்ளார்.

இந்த விழாவில் கியூ.ஆர். குறியீட்டுடன் கூடிய அனுமதிச் சீட்டு உள்ளவர்கள் மட்டுமே கலந்து கொள்ள முடியும் என்று தவெக பொதுச் செயலாளர் என்.ஆனந்த் தெரிவித்துள்ளார்.

இன்று காலை முதலே விழா நடக்கும் இடத்திற்கு தவெக தொண்டர்கள் குவிந்து வருகின்றனர். இதில் கியூ.ஆர். குறியீட்டுடன் கூடிய அனுமதி சீட்டு உள்ள தவெகவினர் மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

இந்த நிலையில், சென்னை நீலாங்கரை வீட்டில் இருந்து கிறிஸ்துமஸ் விழாவிற்கு தவெக தலைவர் விஜய் புறப்பட்டார். தற்போது மாமல்லபுரத்தில் நடைபெறும் கிறிஸ்துமஸ் விழாவில் விஜய் கலந்துகொண்டார். இதில் பங்கேற்ற சிறப்பு விருந்தினரை வரவேற்க, அவர்களுக்கு மரியாதை நிமித்தமாக பொன்னாடை போர்த்தி, பூங்கொத்து கொடுத்து கவுரவித்தார்.

