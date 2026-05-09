தமிழக கவர்னருடன் தவெக தலைவர் விஜய் சந்திப்பு

சென்னை,
தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் தவெக 108 இடங்களை கைப்பற்றியது. இதில் தவெக தலைவர் திருச்சி கிழக்கு, பெரம்பூர் ஆகிய 2 இடங்களில் வெற்றிபெற்றார். இதனால் ஏதேனும் ஒரு தொகுதிக்கான எம்.எல்.ஏ. பதவியை அவர் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும். இதனால், சட்டசபையில் தவெக உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை 107 ஆக இருக்கும்.
ஆட்சியமைக்க பெரும்பான்மைக்கு 118 இடங்கள் என்ற சூழ்நிலையில் தவெகவுக்கு 5 இடங்களை கைப்பற்றிய காங்கிரஸ் ஆதரவு அளித்தது. ஆனாலும், பெரும்பான்மைக்கு இன்னும் இடங்கள் தேவைப்பட்ட நிலையில் இந்திய கம்யூனிஸ்டு(2), மார்க்சிஸ்டு கம்யூனிஸ்டு (2), விடுதலை சிறுத்தைகள் (2), இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் (2) கட்சிகளும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு நிபந்தனையற்ற ஆதரவு அளித்துள்ளன. இதன் மூலம் தவெகவுக்கு 120 எம்.எல்.ஏ.க்களின் ஆதரவு கிடைத்துள்ளது. இதனால் விஜய் தலைமையிலான அரசு அமைய உள்ளது.
இதனிடையே, கவர்னர் ராஜேந்திர அர்லேகரை ஏற்கனவே 3 முறை தவெக தலைவர் விஜய் சந்தித்தார். ஆனால், பெரும்பான்மை உறுப்பினர்களின் ஆதரவு இல்லை எனக்கூறி தவெக ஆட்சி அமைக்க கவர்னர் ராஜேந்திர அர்லேகர் அனுமதி அளிக்கவில்லை. ஆனால், தற்போது தவெக 120 எம்.எல்.ஏ.க்களின் ஆதரவை பெற்றுள்ளது.
இந்நிலையில், கிண்டியில் உள்ள கவர்னர் மாளிகைக்கு தவெக தலைவர் விஜய் தற்போது வந்துள்ளார். கவர்னர் ராஜேந்திர அர்லேகரை தவெக தலைவர் விஜய் மீண்டும் சந்தித்தார்.
இந்த சந்திப்பின்போது தவெக ஆட்சி அமைக்க தேவையான உறுப்பினர்களின் ஆதரவு கடிதத்தை கவர்னர் ராஜேந்திர அர்லேகரிடம் விஜய் அளித்துள்ளார்.
முன்னதாக, இன்று மாலை கிண்டியில் உள்ள கவர்னர் மாளிக்கைக்கு சென்ற விஜய் பாதி வழியில் மீண்டும் பட்டினப்பாக்கத்திற்கே திரும்பினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.