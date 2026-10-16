விழுப்புரம்: காணாமல் போன சிறுமியை கண்டுபிடிக்க கூடுதல் தனிப்படை அமைப்பு

விழுப்புரம்,
செஞ்சி அருகே மாயமான 7 வயது சிறுமியை தேட 100 போலீசார் களமிறங்கியுள்ளனர். மலைக்குன்றுகளில் டிரோன்கள் மூலம் கண்காணிப்பு தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.
விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சியை அடுத்த ஆலம்பூண்டி குளக்கரை தெருவில் வசித்து வருபவர் வடிவேலு. இவருடைய மனைவி பவானி. இந்த தம்பதியினரின் 2-வது மகள் ஹேமாவதி (வயது 7). இவள் கடந்த 11-ந் தேதி தனது பிறந்த நாளை கொண்டாடிவிட்டு அன்று இரவு வீட்டில் பெற்றோருடன் படுத்து தூங்கி இருக்கிறாள். மறுநாள் அதிகாலை 5 மணியளவில் பெற்றோர் எழுந்து பார்த்தபோது ஹேமாவதியை காணவில்லை. அவளை பல்வேறு இடங்களில் தேடிப் பார்த்தும் கிடைக்கவில்லை.
இது குறித்து சிறுமியின் பெற்றோர் கொடுத்த புகாரின் பேரில் சத்தியமங்கலம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். மேலும் சிறுமியை கண்டுபிடிக்க 8 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தனிப்படை போலீசார், பல்வேறு கோணங்களில் தீவிரமாக விசாரணை நடத்தி வருவதுடன், சிறுமியை கண்டுபிடிக்க பல இடங்களில் தேடுதல் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
கடந்த 3 நாட்களாக தேடியும் சிறுமி கிடைக்காத நிலையில் தொடர்ந்து நேற்று 4-வது நாளாக தேடுதல் பணி நடந்தது. இப்பணியில் 100-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் ஈடுபட்டுள்ளனர். இவர்கள், கிராமத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் நேரில் சென்று அவர்களது விவரங்களை சேகரித்து, வீட்டில் உள்ள அனைத்து பகுதிகளையும் முழுமையாக ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். சென்னை ஓய்வுபெற்ற தடய அறிவியல் துறை நிபுணர் சண்முகம் தலைமையிலான குழுவினர், சிறுமியின் வீடு மற்றும் தோட்டப்பகுதிகளில் தீவிரமாக தடயவியல் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்.
மேலும் சிறுமியின் வீட்டை சுற்றியுள்ள விவசாய விளைநிலங்கள், முட்புதர்கள், ஏரி, குளங்கள், குட்டைகள்,விவசாய கிணறுகள் மற்றும் மலைக்குன்றுகளில் உள்ள குகைகள், பாறைகளின் இடுக்குகளிலும் சிறுமி இருக்கிறாளா? என்பது குறித்து 50 டிரோன்கள் மூலம் தேடுதல் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அதுபோல் தீயணைப்புத் துறையினர். ஆலம் பூண்டி மட்டுமின்றி சுற்றுப்புற கிராமங்களில் உள்ள கிணறுகளில் இறங்கி தேடும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதுதவிர மரக்காணத்தில் இருந்து மீன்பிடிக்க பயன்படுத்தப்படும் சுருக்குமடி வலைகளும் கொண்டு வரப்பட்டு அதிக ஆழமுள்ள பெரிய கிணறுகளில் வலை வீசி தேடும் பணியும் நடைபெற்று வருகிறது.
மேலும் சி.டி.ஆர்., தொலைபேசி அழைப்பு விவரப்பதிவுகள், செல்போன் கோபுரம் ஆகியவற்றின் தரவுகளை வைத்து விசாரணை துரிதப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் சிறுமி மாயமாகி 5 நாட்கள் ஆகியும், அவளைப்பற்றி இதுவரையிலும் எந்தவித துப்பும் துலங்கவில்லை. இதனால் சிறுமி என்ன ஆனாள், எங்கு இருக்கிறாள், அவளின் கதி என்ன? என்பதை கண்டுபிடிக்க முடியாமல் போலீசார் திணறி வருகின்றனர். சிறுமியை கண்டுபிடிக்க ஏற்கனவே 5 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் கூடுதலாக முன்று தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு உள்ளது.