விழுப்புரம்: 8 ரெயில்களின் போக்குவரத்து சேவையில் மாற்றம்!

விழுப்புரம்,
பொறியியல் பணிகள் காரணமாக 8 ரெயில்களின் போக்குவரத்து சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
தெற்கு ரெயில்வேயின் திருச்சி கோட்டத்துக்குட்பட்டபல்வேறு பகுதிகளில் பொறியியல் பணிகள் நடைபெற உள்ளன. இதன் காரணமாக ரெயில்களின் போக்குவரத்து சேவையில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளது.
அதாவது சென்னை தாம்பரத்தில் இருந்து காலை 9.45 மணிக்கு புறப்படும் தாம்பரம்- விழுப்புரம் பயணிகள் ரெயில் (வண்டி எண் 66045) வருகிற 16, 18, 21 ஆகிய தேதிகளில் முண்டியம்பாக்கம் - விழுப்புரம் இடையே பகுதியளவில் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால் இந்த ரெயில் முண்டியம்பாக்கத்துடன் நிறுத்தப்படும்.
விழுப்புரத்தில் இருந்து மதியம் 1.30 மணிக்கு புறப்பட வேண்டிய விழுப்புரம்-சென்னை கடற்கரை பயணிகள் ரெயில் (வண்டி எண் 66046) வருகிற 16, 18,21 ஆகிய தேதிகளில் விழுப்புரம்- முண்டியம்பாக்கம் இடையே பகுதியள வில் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக இந்த ரெயில் மதியம் 1.37 மணிக்கு முண்டியம்பாக்கத்தில் இருந்து புறப்படும்.
மேலும் விழுப்புரம் ரெயில் நிலையத்தில் இருந்து மதியம் 2.35 மணிக்கு புறப் பட வேண்டிய விழுப்புரம்- மயிலாடுதுறை பயணிகள் ரெயில் (வண்டி எண் 66019) 16, 18, 21 ஆகிய தேதிகளில் விழுப்புரம்- சேர்ந்தனூர் இடையே பகுதியளவில் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால் இந்த ரெயில் சேர்ந்தனூர் ரெயில் நிலையத்தில் இருந்து மதியம் 2.48 மணிக்கு புறப்படும்.
இதுதவிர சென்னை எழும்பூரில் இருந்து மதியம் 1.15 மணிக்கு புறப்படும் எழும்பூர்- மதுரை வைகை எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (வண்டி எண் 12635) 16, 18, 21 ஆகிய தேதிகளில் வசதிக்குரிய ரெயில் நிலையத்தில் சுமார் 20 நிமிடங் களும், சார்லப்பள்ளியில் இருந்து மாலை 5.20 மணிக்கு புறப்படும் சார்லப் பள்ளி-திருச்சி சிறப்பு ரெயில் (வண்டி எண் 17077) 17-ந் தேதி வசதிக்குரிய ரெயில் நிலையத்தில் 60 நிமிடங்களும், ஜோத்பூரில் இருந்து 19-ந் தேதி மாலை 4.50 மணிக்கு புறப்படும் ஜோத்பூர்- மன்னார்குடி எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (வண்டி எண் 22673) வசதிக்குரிய ரெயில் நிலையத்தில் 2 மணி நேரமும், சார் லப்பள்ளியிலிருந்து 20-ந் தேதி இரவு 7.45 மணிக்கு புறப்படும் சார்லப்பள்ளி-நாகர்கோவில் சிறப்பு ரெயில் (வண்டி எண் 07535) வசதிக்குரிய ரெயில் நிலை யத்தில் 2 மணி நேரம் 10 நிமிடம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு, பின்னர் இயக்கப் படும்.
மேலும் சென்னை எழும்பூரில் இருந்து காலை 10.40 மணிக்கு புறப்பட வேண் டிய எழும்பூர்-குருவாயூர் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (வண்டி எண் 16127) 16, 18, 21 ஆகிய தேதிகளில் தாம்பரத்தில் இருந்து பிற்பகல் 12.10 மணிக்கு புறப்படும். இந்த தகவல் திருச்சி கோட்ட ரெயில்வே மக்கள் தொடர்பு அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.