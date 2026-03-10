தமிழக செய்திகள்

வளைகுடா நாடுகளில் போர் சூழல்... தமிழ்நாட்டுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து அவசர ஆலோசனை; முதல்-அமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் பதிவு

வளைகுடா நாடுகளில் போர் சூழல் தொடர்பாக தமிழ்நாட்டுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து தலைமை செயலகத்தில் அவசர ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது.
Published on

சென்னை

தமிழ்நாடு முதல்-அமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள சமூக வலைதள பதிவில், அமெரிக்கா - ஈரான் போரினால் தமிழ்நாட்டுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்தும், இதுகுறித்து எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்தும் இன்று விரிவாக ஆய்வு செய்தேன். தற்போது பாதிக்கப்பட்டுள்ள பல்வேறு வளைகுடா நாடுகளில் வாழும் தமிழர்களின் பாதுகாப்பையும் அப்பகுதியில் சிக்கியுள்ள தமிழ்நாட்டு மீனவர்களின் நலனையும் உறுதி செய்திட தேவையான நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு எடுத்திட வேண்டும் என்று பிரதமர் அவர்களுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளேன்.

இந்த போரால் ஏற்பட்டுள்ள எரிவாயு தட்டுப்பாட்டினால் பொதுமக்களும் வணிக நிறுவனங்களும், தமிழ்நாட்டின் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழிற்சாலைகளும் எந்த விதத்திலும் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதை மத்திய அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும். குறிப்பாக, வணிக எரிவாயு தட்டுப்பாட்டால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள உணவகங்களுக்கு தேவையான அனைத்து மாற்று ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட வேண்டும் என்றும், தேவைப்படும் கூடுதல் மின்சாரத்தை பெற்று வழங்கிட வேண்டுமென்றும் வலியுறுத்தியுள்ளேன் என தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.

Chief Minister
மு.க. ஸ்டாலின்
M.K. Stalin

