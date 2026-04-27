கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தில் 3-வது அணு உலைக்குள் நீர்ப்பாய்ச்சும் பணி தொடக்கம்

நெல்லை மாவட்டம் கூடங்குளம் அணுமின் திட்டத்தின் 3-வது அலகுக்கான மிக முக்கிய செயல்பாட்டு தொடக்க மைல் கல்லான திறந்த அணு உலைக்குள் நீர் பாய்ச்சும் நிகழ்ச்சி வெற்றிகரமாக தொடங்கப்பட்டதாக இந்திய அணுமின் கழகம் அறிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து இந்திய அணுமின் கழக நிர்வாக இயக்குநர் பிரதீக் அகர்வால் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:-கூடங்குளத்தில் ரஷிய நாட்டு தொழில்நுட்பத்துடன் ஆயிரம் மெகாவாட் திறன் கொண்ட 2 அணு உலைகள் மூலம் 2 ஆயிரம் மெகாவாட் மின் உற்பத்தி நடைபெற்று வருகிறது. மேலும், ஆயிரம் மெகாவாட் திறன் கொண்ட 3-வது அணு உலை அமைப்பதற்கான கட்டுமானப் பணிகள் முடிவடைந்து, மின் உற்பத்தி தொடங்குவதற்கான பிரதான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
இதில் முக்கிய பணியான திறந்த அணு உலைக்குள் நீர் பாய்ச்சும் பணி தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இதனை இந்திய அணுமின் கழக தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநரான பி.சி. பகத், நீர் பாய்ச்சும் பணியை தொடங்கி வைத்தார்.இதன் மூலம் தூய்மையை உறுதி செய்யும் விதமாக பாதுகாப்பு அமைப்புகளையும், முக்கிய குளிரூட்டும் குழாய்களையும் மென்னீர் மூலம் சுத்தம் செய்யும் பணி மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
இந்த சுத்திகரிப்பு பணி, வடிவமைப்பு தேவைகளுக்கு ஏற்ப தூய்மையான சூழலை அடைவதற்கான தொழில்நுட்ப அளவீடுகளை பூர்த்தி செய்ய, பிரதான கட்டுப்பாட்டு அறையில் இருந்து பாதுகாப்பு அமைப்பின் பம்புகளை கொண்டு மிகவும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் வரிசைமுறை சார்ந்த முறையில் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
இது கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தின் முக்கிய மைல் கல்லாக கருதப்படுகிறது. மேலும், அணுமின் நிலையத்தை முழுமையான செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வருவதற்கான மிக முக்கிய படியாகும்.கூடங்குளத்தில் 4-வது அணு உலைக்கான கட்டுமானப் பணிகள் மேம்படுத்தப்பட்ட அளவில் நடைபெற்று வருகின்றன. இதுதவிர, 5 மற்றும் 6-வது அணு உலைகளுக்கான கட்டுமானப் பணிகளும் நடைபெற்று வருகின்றன.இந்த அணு உலை கட்டுமானப் பணிகள் நிறைவுபெறும் போது 6 ஆயிரம் மெகாவாட் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படும். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.