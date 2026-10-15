குடிநீர் தேவைக்காக வைகை அணையில் தண்ணீர் திறப்பு.

தேனி,
தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டி அருகே உள்ள வைகை அணையில் இருந்து, மாவட்ட எல்லைப் பகுதிகளில் உள்ள கிராமங்களின் குடிநீர் தட்டுப்பாட்டைப் போக்க தண்ணீர் திறந்து விடப்பட்டுள்ளது.
தேனி மற்றும் மதுரை மாவட்ட எல்லைப் பகுதிகளில் அமைந்துள்ள 61 கிராமங்களில் வசிக்கும் பொதுமக்களின் குடிநீர் தேவையைத் தீர்க்கவும், அங்குள்ள கால்நடைகளின் தாகத்தைத் தணிக்கவும் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை உயர்த்துவதே இதன் முக்கிய நோக்கமாகும்.
பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் முன்னிலையில் வைகை அணையின் மதகுகள் முறைப்படி இன்று (வியாழக்கிழமை) தண்ணீர் திறந்து விடப்பட்டன. அணையில் இருந்து வினாடிக்கு 40 கன அடி வீதம் தண்ணீர் ஆற்றில் தடையின்றி வெளியேறி வருகிறது.
இந்த தண்ணீர் திறப்பானது தொடர்ந்து 3 நாட்களுக்கு தடையின்றி வழங்கப்படும் என அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட கிராமங்களின் குடிநீர் ஆதாரங்கள் கணிசமாக மேம்படும் என அப்பகுதி மக்கள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர்.