சென்னையின் குடிநீர் ஏரிகளில் நீர் இருப்பு 35.57 சதவீதமாக சரிவு!

சென்னை:
சென்னைக்கு குடிநீர் வழங்கும் 5 முக்கிய ஏரிகளில் மொத்த நீர் இருப்பு 35.57 சதவீதமாக சரிந்துள்ளது. மொத்தம் 11.757 டி.எம்.சி. கொள்ளளவு கொண்ட இந்த ஏரிகளில், தற்போதைய நிலவரப்படி 4.182 டி.எம்.சி. தண்ணீர் மட்டுமே இருப்பு உள்ளது. இதனால், சென்னையின் முக்கிய குடிநீர் ஆதாரங்களின் நீர் இருப்பு கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
சென்னை மாநகரின் குடிநீர் தேவையைப் பூர்த்தி செய்வதில் செம்பரம்பாக்கம், புழல், பூண்டி, சோழவரம் மற்றும் கண்ணன்கோட்டை ஆகிய 5 ஏரிகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. இந்த ஏரிகளில் சேமிக்கப்படும் தண்ணீர் சுத்திகரிக்கப்பட்டு, பொதுமக்களுக்கு குடிநீராக விநியோகம் செய்யப்படுகிறது.
மழைக்காலங்களில் கிடைக்கும் நீரை இந்த ஏரிகளில் சேமித்து வைத்து, பிற காலங்களில் சென்னையின் குடிநீர் தேவைக்குப் பயன்படுத்துவது வழக்கம். எனவே, இந்த ஏரிகளின் நீர் இருப்பு தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த 5 ஏரிகளின் மொத்த கொள்ளளவு 11.757 டி.எம்.சி. ஆகும். ஆனால், தற்போதைய நிலவரப்படி 4.182 டி.எம்.சி. தண்ணீர் மட்டுமே இருப்பில் உள்ளது. இதன்படி, ஏரிகளின் மொத்த கொள்ளளவில் சுமார் 35.57 சதவீதம் தண்ணீர் உள்ளது. மீதமுள்ள சுமார் 64.43 சதவீத கொள்ளளவு தற்போது நீரின்றி உள்ளது.
சென்னையின் குடிநீர் தேவையைப் பூர்த்தி செய்வதில் இந்த 5 ஏரிகளும் முக்கிய பங்கு வகிப்பதால், அவற்றில் உள்ள நீரின் அளவு முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. ஏரிகளின் நீர் இருப்பு குறையும் நிலையில், கிடைக்கும் தண்ணீரை முறையாகப் பயன்படுத்துவதும், குடிநீர் விநியோகத்தைத் தொடர்ந்து கண்காணிப்பதும் அவசியமாகிறது.
வரும் நாட்களில் மழை பெய்து ஏரிகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்தால், நீர் இருப்பு உயர வாய்ப்பு உள்ளது. அதே நேரத்தில், நீர்வரத்து மற்றும் குடிநீர் பயன்பாட்டைப் பொறுத்தே ஏரிகளின் நீர் இருப்பில் மாற்றங்கள் ஏற்படும். தற்போதைய நிலவரப்படி, சென்னையின் 5 முக்கிய குடிநீர் ஏரிகளிலும் சேர்த்து 4.182 டி.எம்.சி. தண்ணீர் மட்டுமே இருப்பில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.