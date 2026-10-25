எல்நினோ வெப்ப அலையில் இருந்து தென்னையை பாதுகாக்கும் வழிமுறைகள்

தஞ்சாவூர்,
எல் நினோ பருவநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படும் வெப்பநிலை உயர்வு மற்றும் நீண்டகால வறட்சியில் இருந்து தென்னை மற்றும் காய்கறி பயிர்களை பாதுகாக்கும் வழிமுறைகள் குறித்து தோட்டக்கலைத்துறை ஆலோசனைகளை வெளியிட்டுள்ளது. மண்ணில் ஈரப்பதத்தை தக்கவைத்தல், நீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்துதல், மரங்களுக்கு மூடாக்கு அமைத்தல் உள்ளிட்ட வழிமுறைகளை விவசாயிகள் பின்பற்ற வேண்டும் என்று பேராவூரணி தோட்டக்கலை உதவி இயக்குனர் வள்ளியம்மாள் தெரிவித்துள்ளார்.
எல் நினோ பருவநிலை மாற்றத்தின் காரணமாக சில ஆண்டுகளில் மழைப்பொழிவு குறைதல், வெப்பநிலை உயர்வு மற்றும் நீண்டகால வறட்சி போன்ற பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன. இதனால் விவசாய பயிர்களின் வளர்ச்சி பாதிக்கப்படுவதுடன், மகசூலும் குறைய வாய்ப்புள்ளது.
காய்கறி பயிர்களில் செடிகள் வாடுதல், பூக்கள் உதிர்தல், காய்களின் பிடிப்பு குறைதல் மற்றும் பழங்களின் தரம் பாதிக்கப்படுதல் போன்ற பிரச்சினைகள் ஏற்படுகின்றன. அதேபோல், தென்னை மரங்களில் இளங்குரும்பைகள் உதிர்தல், காய்களின் வளர்ச்சி குன்றுதல் மற்றும் மகசூல் குறைதல் போன்ற பாதிப்புகள் ஏற்படலாம்.
வெப்பத்தின் தாக்கத்தில் இருந்து தென்னை மரங்களை பாதுகாக்கவும், மண்ணில் உள்ள ஈரப்பதம் விரைவாக ஆவியாவதை தடுக்கவும் மூடாக்கு அமைப்பது அவசியமாகும். தென்னை ஓலைகள், தேங்காய் மட்டைகள் மற்றும் நார்க்கழிவு போன்றவற்றை மரத்தை சுற்றியுள்ள மண்ணில் பரப்பி மூடாக்காக பயன்படுத்தலாம்.
இதன் மூலம் மண்ணின் ஈரப்பதத்தை நீண்ட நேரம் தக்கவைக்க முடியும். மேலும், மரங்களின் வேர்ப்பகுதிக்கு அருகில் சரியான இடைவெளியில் பள்ளங்கள் அமைத்து, அவற்றில் தேங்காய் மட்டைகளை மண்ணுடன் அடுக்கி புதைப்பதும் ஈரப்பதத்தை பாதுகாக்க உதவும். இவ்வாறு செய்யும்போது தென்னை மரங்களின் பெரிய வேர்கள் வெட்டுப்படாமல் கவனமாக செயல்பட வேண்டும்.
தென்னை மரங்களுக்கு கிடைக்கும் நீரின் அளவுக்கு ஏற்ப சீரான இடைவெளியில் சொட்டுநீர் பாசனம் மேற்கொள்ள வேண்டும். நீரை வீணாக்காமல் பயிர்களுக்கு தேவையான அளவில் வழங்குவதுடன், சொட்டுநீர் பாசனம் மற்றும் நுண் தெளிப்பு பாசனம் போன்ற நீர் சிக்கன தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தலாம்.
பாசன குழாய்களில் ஏற்படும் நீர் கசிவுகளை உடனடியாக சரிசெய்ய வேண்டும். இதன் மூலம் குறைந்த அளவு நீரைக் கொண்டே பயிர்களுக்கு தேவையான பாசனத்தை திறம்பட மேற்கொள்ள முடியும்.
வறட்சி காலங்களில் நீர் பற்றாக்குறையை சமாளிக்க பண்ணைக் குட்டைகள், மழைநீர் சேகரிப்பு பள்ளங்கள் மற்றும் வரப்புகள் அமைத்து மழைநீரை சேமிக்க வேண்டும். மரங்களை சுற்றியுள்ள பாத்திகள் மற்றும் பண்ணையில் உள்ள நீர் சேமிப்பு கட்டமைப்புகளை முறையாக பராமரிக்க வேண்டும்.
மழைநீர் மண்ணுக்குள் ஊடுருவும் வகையில் நிலத்தை பராமரிப்பதுடன், மண் அரிப்பை தடுக்கும் நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டும். களைகளைக் கட்டுப்படுத்துவதும், மண்ணில் ஈரப்பதத்தை தக்கவைக்கும் முறைகளை பின்பற்றுவதும் பயிர்களின் வளர்ச்சிக்கு உதவும்.
தென்னை மரங்கள் மற்றும் பிற பயிர்களுக்கு உரமிடும்போது பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். குறிப்பாக, நீர் பற்றாக்குறை நிலவும் காலங்களில் அதிக அளவில் உரமிடுவதை விவசாயிகள் தவிர்க்க வேண்டும் என்று தோட்டக்கலைத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
மேலும், மரங்களின் வேர்கள் சேதமடையும் வகையில் ஆழமாக உழுவதை தவிர்க்க வேண்டும். அதிக வெப்பம் நிலவும் நேரங்களில் பாசனம் செய்வதற்கு பதிலாக அதிகாலை அல்லது மாலை நேரங்களில் பாசனம் மேற்கொள்வது சிறந்தது.
எல் நினோ வெப்ப அலையின் தாக்கத்தை குறைக்க மண்ணின் ஈரப்பதத்தை பாதுகாத்தல், நீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்துதல், மழைநீரை சேமித்தல் மற்றும் பயிர்களுக்கு தேவையான அளவில் உரமிடுதல் போன்ற நடவடிக்கைகளை விவசாயிகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ள வேண்டும்.
இதன் மூலம் வெப்பம் மற்றும் வறட்சியால் தென்னை மரங்களுக்கும் காய்கறி பயிர்களுக்கும் ஏற்படும் பாதிப்புகளை குறைத்து, பயிர்களின் வளர்ச்சியையும் மகசூலையும் பாதுகாக்க முடியும் என்று தோட்டக்கலை உதவி இயக்குனர் வள்ளியம்மாள் தெரிவித்துள்ளார்.