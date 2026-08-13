“எந்த அரசியல் கட்சியையும் சார்ந்தவர்கள் அல்ல” - மின் கட்டண சர்ச்சைக்கு விளக்கம் கொடுத்த யூடியூபர் தம்பதி

சென்னை,
மின் கட்டண உயர்வு குறித்து சமூக வலைதளங்களில் பிரபல யூடியூபர் தம்பதி சத்தியதேவ் மற்றும் வைஷாலி வெளியிட்ட வீடியோ பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில், அவர்கள் தற்போது விளக்க வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளனர்.
அந்த வீடியோவில், “நாங்கள் எந்தவொரு அரசியல் கட்சியையும் சார்ந்தவர்கள் அல்ல” என்று தெரிவித்துள்ள சத்தியதேவ் மற்றும் வைஷாலி, 500 யூனிட்டுகளுக்கு மேல் மின்சாரம் பயன்படுத்தி அதிக கட்டணம் செலுத்தும் நடுத்தர மக்களின் சுமையைப் பற்றியே தாங்கள் பேசியதாக விளக்கம் அளித்துள்ளனர்.
மேலும், தாங்கள் செலுத்திய மின்கட்டணத்திற்கான ஆதாரங்களையும் வீடியோவில் காண்பித்து, மின் கட்டணம் தொடர்பாக தங்களது கருத்தை மட்டுமே தெரிவித்ததாக அவர்கள் கூறியுள்ளனர்.
முந்தைய வீடியோ பல்வேறு விவாதங்களையும் விமர்சனங்களையும் ஏற்படுத்திய நிலையில், அதற்கான விளக்கமாக அவர்கள் வெளியிட்டுள்ள இந்த வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.