தமிழக செய்திகள்

திருவனந்தபுரம் - வேளாங்கண்ணி இடையே வாரந்திர சிறப்பு ரெயில்

சிறப்பு ரெயிலுக்கான முன்பதிவு நாளை மறுநாள் தொடங்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சிறப்பு ரெயில்
கோப்புப்படம்
Published on

சென்னை,

வேளாங்கண்ணியில் நடைபெறும் புகழ்பெற்ற புனித ஆரோக்கிய மாதா ஆலய ஆண்டு திருவிழாவை முன்னிட்டு, பயணிகளின் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்கும் வகையில் திருவனந்தபுரம் - வேளாங்கண்ணி இடையே வாரந்திர சிறப்பு ரெயில் இயக்கப்படும் என்று தெற்கு ரெயில்வே அறிவித்துள்ளது. இதுதொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருப்பதாவது:-

திருவனந்தபுரம் வடக்கு - வேளாங்கண்ணி (வண்டி எண் 06115) வாராந்திர சிறப்பு ரெயில் வருகிற 29-ந்தேதி மற்றும் செப்டம்பர் 5-ந்தேதி சனிக்கிழமைகளில் (2 சேவைகள்) திருவனந்தபுரம் வடக்கில் இருந்து இரவு 7.35 மணிக்கு புறப்பட்டு, மறுநாள் காலை 8.40 மணிக்கு வேளாங்கண்ணியை சென்றடையும்.

மறுமார்க்கத்தில் வேளாங்கண்ணி - திருவனந்தபுரம் வடக்கு (வண்டி எண் 06116) வாராந்திர சிறப்பு ரெயில் வருகிற 30-ந்தேதி மற்றும் செப்டம்பர் 6-ந்தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் (2 சேவைகள்) வேளாங்கண்ணியில் இருந்து இரவு 7.30 மணிக்கு புறப்பட்டு மறுநாள் காலை 7.30 மணிக்கு திருவனந்தபுரம் வடக்கை சென்றடையும்.

இந்த சிறப்பு ரெயிலுக்கான முன்பதிவு நாளை மறுநாள் (20-ந்தேதி) காலை 8 மணிக்கு தொடங்குகிறது. இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சிறப்பு ரெயில்
தெற்கு ரெயில்வே
Southern Railway
Special train
Thiruvananthapuram
திருவனந்தபுரம்
Velankanni
வேளாங்கண்ணி
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com