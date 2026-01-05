மேற்கு வங்க முதல் மந்திரி மம்தா பானர்ஜி பிறந்தநாள் - மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து

மேற்கு வங்க முதல் மந்திரி மம்தா பானர்ஜி பிறந்தநாள் - மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து
தினத்தந்தி 5 Jan 2026 1:25 PM IST
மம்தா பானர்ஜிக்கு தமிழக முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை,

மேற்கு வங்க மாநில முதல் மந்திரி மம்தா பானர்ஜியின் பிறந்தநாளையொட்டி தமிழ்நாடு முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது;-

மேற்கு வங்க மாநில முதல் மந்திரி மம்தா பானர்ஜிக்குப் பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்!

முதல்- மந்திரியாக, தங்களது அரசாங்கம் மதச்சார்பின்மையை ஆட்சி நிர்வாகத்தை வழிநடத்தும் கொள்கையாக நிலைநிறுத்தி, மாநிலமானது அனைவருக்கும் சமமான உரிமை கொண்டது என்பதை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.

அனைவரையும் உள்ளடக்கிய இந்த ஆட்சி அணுகுமுறை தொடர்ந்து அரசியலமைப்பு விழுமியங்களையும் சமூக நல்லிணக்கத்தையும் வலிமைப்படுத்தட்டும்.

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

