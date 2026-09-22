முதல்-அமைச்சர் விஜய்யிடம் பேசியது என்ன..? - மாணவி பேட்டி

சென்னை,
பெருந்தலைவர் காமராஜர் காலை உணவு விரிவாக்கத் திட்டத்தை முதல்-அமைச்சர் விஜய், சென்னை திருவான்மியூர் காந்திகிராமத்தில் உள்ள மாநகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளியில் இன்று தொடங்கி வைத்தார். பின்னர் முதல்-அமைச்சர் விஜய் பள்ளி மாணவர்களுடன் சேர்ந்து உணவு சாப்பிட்டார். இந்த திட்டத்தின் கீழ் மொத்தம் 44,984 அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிக்கூடங்களில் படிக்கும் 34 லட்சத்து 64 ஆயிரம் மாணவ-மாணவிகள் பயன் பெறுவார்கள். இந்த திட்டத்துக்காக கூடுதலாக ரூ.217.63 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
மாணவர்களுடன் அமர்ந்து முதல்-அமைச்சர் விஜய் உணவருந்தியபோது, தனது அருகில் இருந்த மாணவியிடம் உரையாடினார். மேலும் அந்த மாணவி சாப்பிடுவதற்கு முன் கடவுளை வேண்டியதை முதல்-அமைச்சர் நீண்ட நேரம் கவனித்தார்.
அதன்பின்னர் அந்த மாணவி தனஸ்ரீயிடம் செய்தியாளர்கள் பேட்டி எடுத்தனர். அப்போது அவர் கூறுகையில், என்னுடைய பெயர் கேட்டாங்க... எத்தனாவது படிக்கிறாய் என கேட்டாங்க.. அதற்கு நான் 6-வது படிக்கிறேன் என்று கூறினேன்.. சாப்பிட்ட பின்னர் அனைத்து வகுப்பறைகளையும் பார்த்துவிட்டு வருகிறேன் என்றார். முதல்-அமைச்சரிடம் திருக்குறள் சொன்னேன்.. "பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் நூலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாந் தலை"... இவ்வாறு மாணவி கூறினார்.