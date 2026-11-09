கொலைகளால் அதிரும் தமிழ்நாடு: 11 உயிர்கள் பறிபோனதற்கு தவெக அரசின் பதில் என்ன? ஜெயக்குமார் கேள்வி

சென்னை,
தமிழ்நாட்டில் தீபாவளி பண்டிகை தினமான நேற்று ஒரே நாளில் 11 கொலைச் சம்பவங்கள் நடந்துள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.
இதற்கு அ.தி.மு.க. முன்னாள் அமைச்சர் டி. ஜெயக்குமார் கண்டனம் தெரிவித்து வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:
கொலைகளால் அதிரும் தமிழ்நாடு... குற்றங்களால் அச்சப்படும் மக்கள்... காவல்துறைக்கே பாது காப்பில்லாத நிலை ஏற்பட்பட்டுள்ளது. மக்களின் உயிரைப் பாதுகாக்கத் தவறிய ஆட்சிக்கு என்ன தார்மீகப்பொபாறுப்பு ?
குற்றவாளிகளுக்குக் கடிவாளம் எங்கே ? சட்டம்-ஒழுங்ககைக் காப்பதில் அரசின் செயல்பாடு எங்கே? பல உயிர்கள் பறிபோனது சாதாரண நிகழ்வல்ல.
அரசின் நிர்வாகத் தோல்விக்கான அபாய எச்சரிக்கை. 11 உயிர்கள் பறிபோனதற்கு த.வெ.க. அரசின் பதில் என்ன? முதல்-அமைச்சர் விஜய் அவர்களே... தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கைக் காப்பாற்ற வேண்டிய பொறுப்பு யாருக்கு? பொறுப்பேற்பீர் பதில் அளிப்பீர்! இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.