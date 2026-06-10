பொறியியல் படிப்புகளுக்கான கலந்தாய்வு எப்போது தொடங்கும்? - வெளியான புதிய தகவல்

சென்னை,
தமிழகத்தில் நடப்பு கல்வியாண்டிற்கான பொறியியல் படிப்புச் சேர்க்கைக்கான ஆன்லைன் முன்பதிவு அண்மையில் நிறைவடைந்த நிலையில் 3 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மாணவ-மாணவிகள் கலந்தாய்விற்கு விண்ணப்பித்துள்ளனர். தொழில்நுட்பக் கல்வி இயக்ககம் வெளியிட்ட அதிகாரபூர்வ தகவலின்படி, ஜூன் 5-ம் தேதியுடன் முடிவடைந்த இந்த இறுதிப் பதிவில், பொறியியல் படிப்புகளில் சேர ஒட்டுமொத்தமாக 3 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பதிவு செய்துள்ளனர்.
தேசிய அளவிலான மருத்துவப் நுழைவுத் தேர்வில் (நீட்) ஏற்பட்ட பல்வேறு முறைகேடுகள் மற்றும் தேர்வு தள்ளிவைப்பு போன்ற குழப்பமான சூழல்களால், நடப்பாண்டில் கணிசமான மருத்துவ ஆர்வலர்கள் தங்களின் மாற்று வாய்ப்பாகப் பொறியியல் படிப்பைத் தேர்வு செய்ததே இந்தத் திடீர் விண்ணப்ப உயர்வுக்கு முக்கியக் காரணமாகக் கருதப்படுகிறது.
தமிழ்நாட்டில் நுழைவுத் தேர்வுகள் ஏதுமின்றி, பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வு மதிப்பெண் (கட் ஆப்) அடிப்படையில் மட்டுமே 440-க்கும் மேற்பட்ட கல்லூரிகளில் உள்ள அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்கள் நிரப்பப்படவுள்ளன. இதற்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்புப் பணிகள் ஜூன் 8 முதல் தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், ரேண்டம் எண் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, மாணவர்களுக்கான இறுதித் தரவரிசைப் பட்டியல் ஜூன் 29-ம் தேதி வெளியிடப்படவுள்ளது.
இதனைத் தொடர்ந்து ஜூலை இரண்டாம் வாரத்தில் அகில இந்திய தொழில்நுட்பக் கல்விக் குழுவின் ஒப்புதலுடன் ஆன்லைன் கலந்தாய்வு தொடங்கப்பட்டு, புதிய மாணவர்களுக்கான வகுப்புகள் செப்டம்பர் முதல் வாரத்தில் துவங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.