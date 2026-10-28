97 லட்சம் வாக்காளர்கள் பட்டியலில் ஏன் இல்லை..? - தி.மு.க. தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் கேள்வி

சென்னை,
ஒவ்வொரு வாக்கும் கணக்கில் வர வேண்டும். ஒவ்வொரு வாக்காளரின் உரிமையும் காக்கப்பட வேண்டும் என்று தி.மு.க. தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்து உள்ளார்.
இதுதொடர்பாக அவர் தனது எக்ஸ் வலைதளத்தில் கூறியிருப்பதாவது:-
❓ 97 இலட்சம் வாக்காளர்கள் பட்டியலில் ஏன் இல்லை?
❓ வாக்காளர் நீக்கங்கள் தேர்தல் முடிவுகளை மாற்றியதா?
❓ தேர்தல் ஆணையத்தின் நம்பகத்தன்மை எங்கே?
இவை வெறும் கேள்விகளல்ல; ஜனநாயகத்தின் அடித்தளத்தையே உலுக்கும் குற்றச்சாட்டுகள்!
🔷 ஞானேஷ் குமாரைப் பதவிநீக்கம் செய்ய நடவடிக்கை
🔷 SIR ரத்து
🔷 மீண்டும் வாக்குச்சீட்டு முறை
உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளுடன் ஜனாதிபதிக்கு மனு அனுப்பியுள்ளேன்.
வாக்குரிமை என்பது சலுகையல்ல; அரசியலமைப்புச் சட்டம் வழங்கியுள்ள உரிமை!
ஒவ்வொரு வாக்கும் கணக்கில் வர வேண்டும். ஒவ்வொரு வாக்காளரின் உரிமையும் காக்கப்பட வேண்டும்.
நமது கேள்விகளுக்குப் பதில் வேண்டும்! ஜனநாயகத்திற்கு நீதி வேண்டும்!
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.