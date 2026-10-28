தமிழக செய்திகள்

97 லட்சம் வாக்காளர்கள் பட்டியலில் ஏன் இல்லை..? - தி.மு.க. தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் கேள்வி

வாக்குரிமை என்பது சலுகையல்ல, அரசியலமைப்புச் சட்டம் வழங்கியுள்ள உரிமை என்று தி.மு.க. தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
97 லட்சம் வாக்காளர்கள் பட்டியலில் ஏன் இல்லை..? - தி.மு.க. தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் கேள்வி
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சென்னை,

ஒவ்வொரு வாக்கும் கணக்கில் வர வேண்டும். ஒவ்வொரு வாக்காளரின் உரிமையும் காக்கப்பட வேண்டும் என்று தி.மு.க. தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்து உள்ளார்.

குற்றச்சாட்டு

இதுதொடர்பாக அவர் தனது எக்ஸ் வலைதளத்தில் கூறியிருப்பதாவது:-

❓ 97 இலட்சம் வாக்காளர்கள் பட்டியலில் ஏன் இல்லை?

❓ வாக்காளர் நீக்கங்கள் தேர்தல் முடிவுகளை மாற்றியதா?

❓ தேர்தல் ஆணையத்தின் நம்பகத்தன்மை எங்கே?

இவை வெறும் கேள்விகளல்ல; ஜனநாயகத்தின் அடித்தளத்தையே உலுக்கும் குற்றச்சாட்டுகள்!

நீதி வேண்டும்

🔷 ஞானேஷ் குமாரைப் பதவிநீக்கம் செய்ய நடவடிக்கை

🔷 SIR ரத்து

🔷 மீண்டும் வாக்குச்சீட்டு முறை

உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளுடன் ஜனாதிபதிக்கு மனு அனுப்பியுள்ளேன்.

வாக்குரிமை என்பது சலுகையல்ல; அரசியலமைப்புச் சட்டம் வழங்கியுள்ள உரிமை!

ஒவ்வொரு வாக்கும் கணக்கில் வர வேண்டும். ஒவ்வொரு வாக்காளரின் உரிமையும் காக்கப்பட வேண்டும்.

நமது கேள்விகளுக்குப் பதில் வேண்டும்! ஜனநாயகத்திற்கு நீதி வேண்டும்!

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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மு.க.ஸ்டாலின்
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Daily Thanthi
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