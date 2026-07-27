தமிழக செய்திகள்

'மூடப்பட்ட டாஸ்மாக் கடைகள் குறித்து வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட த.வெ.க. அரசு ஏன் தயங்குகிறது?' - நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வி

மக்களின் கேள்விகளுக்கு முதல்-அமைச்சர் விஜய் உடனடியாக பதிலளிக்க வேண்டும் என நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.
'மூடப்பட்ட டாஸ்மாக் கடைகள் குறித்து வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட த.வெ.க. அரசு ஏன் தயங்குகிறது?' - நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வி
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சென்னை,

மூடப்பட்ட டாஸ்மாக் கடைகள் தொடர்பாக த.வெ.க. அரசு வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடுமா? என பா.ஜ.க. மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். இது குறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது;-

“நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு 717 டாஸ்மாக் கடைகளை மூடிவிட்டோம் என தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்கிறது ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான அரசு. ஆனால், மூடப்பட்ட கடைகளின் முகவரிகள், தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் இதுவரை வெளியிடப்படவில்லை. “மூடப்பட்டதாக” கூறப்படும் கடைகள் வேறு இடங்களுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளனவா என்ற கேள்விக்கும், RTI- இடம் பதில் இல்லை.

தமிழக முதல்-அமைச்சராக விஜய் பொறுப்பேற்ற பிறகு புதிய டாஸ்மாக் கடைகள் ஏதேனும் திறக்கப்பட்டுள்ளனவா? என்ற கேள்விக்கான பதிலையும் மென்று முழுங்குகிறது தற்போதைய அரசு.

மொத்தத்தில் மூடப்பட்டதாக கூறிய 717 டாஸ்மாக் கடைகள் பற்றி எது கேட்டாலும், “அந்தந்த மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகத்திற்கு அணுகவும்” என்றே ஒரே பதில் மட்டும் தான் RTI இடமிருந்து கிடைக்கிறது. அந்தந்த மாவட்ட மேலாளரிடம் தரவுகள் இருக்குமாயின், அவற்றை சேகரித்து RTI மூலம் எளிதாக மக்கள் பார்வைக்கு வெளிப்படுத்துவதில் அரசுக்கு என்ன சிக்கல்?

த.வெ.க. ஆட்சியில் இதுவரை மூடப்பட்ட டாஸ்மாக் கடைகளின் முழு விவரங்களையும், முகவரிகளையும், அங்கு பணிபுரிந்த ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட மாற்றுப் பணிகள் குறித்தும் வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட ஆளும் அரசு எதற்கு தயங்குகிறது?

உண்மையிலேயே 717 டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டுள்ளனவா அல்லது ஆட்சிக்கு வந்த புதிதில் எதையாவது செய்து மக்களிடம் நற்பெயர் வாங்க வேண்டுமென த.வெ.க. அரசே இந்த புரளியைக் கிளப்பியதா? உள்ளிட்ட மக்களின் கேள்விகளுக்கு முதல்-அமைச்சர் உடனடியாக பதிலளிக்க வேண்டும்! வெட்டி வசனமும், வீண் விளம்பரமும் இனி கதைக்காகாது.”

இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

Nainar Nagendran
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