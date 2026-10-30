மதுரை கோவிலில் மின் தடை ஏன்? - அமைச்சர் நிர்மல்குமார் விளக்கம்

மதுரை,
துணை ஜனாதிபதி பேட்டி அளித்துக் கொண்டிருந்த நேரத்தில் கோயிலில் அடுத்தடுத்து மின்தடை ஏற்பட்ட சம்பவம் அங்கிருந்தவர்களிடையே கவனத்தை ஏற்படுத்தியது.
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் துணை ஜனாதிபதி சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் இன்று சாமி தரிசனம் செய்தார். அதன் பின்னர் அவர் செய்தியாளர்களுக்குப் பேட்டி அளித்துக் கொண்டிருந்தபோது அடுத்தடுத்து இரண்டு முறை மின்தடை ஏற்பட்டது. முதலில் சில நொடிகள் மின்சாரம் தடைபட்டு மீண்டும் வந்த நிலையில், சிறிது நேரத்திலேயே மீண்டும் மின்தடை ஏற்பட்டது. துணை ஜனாதிபதி பேட்டி அளித்துக் கொண்டிருந்த நேரத்தில் கோயிலில் அடுத்தடுத்து மின்தடை ஏற்பட்ட சம்பவம் அங்கிருந்தவர்களிடையே கவனத்தை ஏற்படுத்தியது.
இந்த நிலையில், கோவிலில் மின் தடை ஏற்பட்டதற்கான காரணம் குறித்து அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டு இருப்பதாவது;
துணை ஜனாதிபதி மாலை 5.35 மணிக்கு உள்ளே நுழைந்தார். தரிசனத்திற்குப் பிறகு மாலை 6.25 மணிக்கு வெளியேறினார். துணை ஜனாதிபதியின் வருகையின் காரணமாக, பிற்பகல் 3.30 மணி முதல் கோவிலுக்கு முழுவதுமாக ஜெனரேட்டர் மூலம் மின்சாரம் வழங்கப்பட்டது. பணி ஏற்பாடுகள் முழுமையாக செய்யப்பட்டிருந்தன, மேலும் உதவிக்காக தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தின் உதவிப் பொறியாளர் (TNEB AEE) கோவில் மின் அறையில் இருந்தார்.
தரிசனத்திற்குப் பிறகு, துணை ஜனாதிபதி கிழக்கு கோபுரத்தின் முன்பு செய்தியாளர் சந்திப்பு நடத்தினார். அப்போது, கோவில் மின் அறையில் ஏற்பட்ட உள் கோளாறு காரணமாக கோவிலுக்குள் மின் விநியோகம் தடைபட்டது. உடனடியாக மின்சாரம் ஜெனரேட்டரிலிருந்து மின்சார வாரியத்தின் விநியோகத்திற்கு மாற்றப்பட்டது. இந்த மாற்றம் 2 நிமிடங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்டது.”
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.