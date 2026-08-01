தமிழக செய்திகள்

காப்பிதோட்டத்தில் விரட்டிய காட்டு யானை: தொழிலாளிக்கு நேர்ந்த சோகம்

வனத்துறையினர் இப்பகுதியில் உரிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
யானை தாக்கி எஸ்டேட் தொழிலாளி உயிரிழந்தார்.
பாலசுப்பிரமணியம்
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நீலகிரி,

நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் அருகே காட்டு யானை தாக்கியதில் எஸ்டேட் தொழிலாளி ஒருவர் உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியது.

திடீரென புகுந்த காட்டு யானை

நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் தேவாலா அருகே உள்ள கரியசோலை பகுதியில் ஒரு தனியார் காபி தோட்டம் அமைந்துள்ளது. இந்தத் தோட்டத்தில், அப்பகுதியைச் சேர்ந்த பாலசுப்பிரமணியம் (வயது 65) என்ற தொழிலாளி, சக தொழிலாளர்களுடன் இணைந்து வழக்கம் போல காபி மற்றும் தேயிலை தோட்டப் பணிகளில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தார். அப்போது, அடர்ந்த வனப்பகுதியிலிருந்து வெளியேறிய காட்டு யானை ஒன்று திடீரென தோட்டப் பகுதிக்குள் நுழைந்தது.

தாக்குதலில் பறிபோன உயிர்

தோட்டத்திற்குள் யானை வருவதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த தொழிலாளர்கள் தப்பியோட முயன்றனர். அப்போது அங்கிருந்த காட்டு யானை, பாலசுப்பிரமணியத்தை திடீரென துரத்திச் சென்று தாக்கியது. இதில் நிலைதடுமாறி அவர் கீழே விழுந்தபோது, யானை அவரை மீண்டும் கொடூரமாக தாக்கியது. இந்த பயங்கர தாக்குதலில் பலத்த காயமடைந்த பாலசுப்பிரமணியம், சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

வனத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை

தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த வனத்துறையினர் மற்றும் போலீசார் தொழிலாளியின் உடலை மீட்டு, பிரேத பரிசோதனைக்காக பந்தலூர் அரசு ஆஸ்பத்திரிக்கு அனுப்பி வைத்தனர். கூடலூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் சமீபகாலமாக மனித-விலங்கு மோதல்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால், அப்பகுதி எஸ்டேட் தொழிலாளர்களும் பொதுமக்களும் மிகுந்த அச்சத்தில் உள்ளனர்.

வனத்துறையினர் இப்பகுதியில் உரிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

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