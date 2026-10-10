தாளவாடி மலைப்பகுதியில் ஊருக்குள் புகுந்த காட்டு யானைகள்!

ஈரோடு
ஈரோடு மாவட்டம் தாளவாடி மலைப்பகுதியில், குடியிருப்பு மற்றும் விவசாய நிலங்களுக்குள் புகுந்த காட்டு யானைகளை வனத்துறையினர் சைரன் ஒலி எழுப்பி அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள் விரட்டியடித்தனர்.
ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்திற்கு உட்பட்ட தாளவாடி வனப்பகுதியில் இருந்து, உணவு மற்றும் தண்ணீர் தேடி காட்டு யானைகள் அடிக்கடி இரவு மற்றும் அதிகாலை நேரங்களில் விளைநிலங்களுக்குள் புகுந்து வருகின்றன. இந்நிலையில், இன்று (சனிக்கிழமை) காலையில் வனப்பகுதியை விட்டு வெளியேறிய காட்டு யானைகள் திடீரென கிராமப்புற குடியிருப்பு பகுதிக்குள் நுழைந்தன.
யானைகளைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த பொதுமக்கள் உடனடியாக வனத்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த வனத்துறையினர், தங்களின் சிறப்பு வாகனங்களில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சைரன்களை ஒலி எழுப்பச் செய்து, தீவிர போராட்டத்திற்குப் பிறகு யானைகளை மீண்டும் அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள் வெற்றிகரமாக விரட்டினர்.
வனத்துறையினரின் இந்த விரைவான நடவடிக்கையால் பொதுமக்களுக்கும், பயிர்களுக்கும் ஏற்படவிருந்த பெரும் சேதம் தவிர்க்கப்பட்டது. இருப்பினும், தாளவாடி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் காட்டு யானைகளின் நடமாட்டத்தால், அப்பகுதி விவசாயிகள் மற்றும் கிராம மக்கள் இடையே பெரும் அச்சமும் பரபரப்பும் நிலவி வருகிறது.