’சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிடுவீர்களா?’ - ராதிகா பதில்

சென்னை,
நடிகையும் அரசியல்வாதியுமான ராதிகா சரத்குமார், வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிடமாட்டேன் என தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த 2024-ம் ஆண்டு நடைபெற்ற நாடாளுமன்றத் தேர்தலில், விருதுநகர் தொகுதியில் பாஜக சார்பில் போட்டியிட்ட ராதிகா, அதிதீவிரமாக களப்பணியாற்றி பிரச்சாரம் செய்திருந்தார். எனினும், மூன்றாம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டதுடன் டெபாசிட்டையும் இழந்தார்.
இந்நிலையில், அடுத்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிடமாட்டேன் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார். “தற்போது என் தொழிலில் முதலில் முழு கவனம் செலுத்த விரும்புகிறேன். பின்னர் அரசியல் குறித்து பார்ப்போம்,” என கூறினார்.
ராதிகா தற்போது ’தாய் கிழவி’ படத்தில் நடித்துள்ளார். சிவகார்த்திகேயன் தயாரித்துள்ள இப்படத்தை சிவகுமார் முருகேசன் இயக்கி இருக்கிறார். நேற்று திரையர்ங்குகளில் வெளியான இப்படம் பாராட்டுகளை பெற்று வருகிரது.