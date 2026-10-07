தமிழக செய்திகள்

சென்னையில் நாளை காற்றாலை மின்சார மாநாடு

எரிசக்தித்துறை மந்திரி பிரஹலாத் ஜோஷி தலைமை தாங்கி மாநாட்டை தொடங்கி வைக்கிறார்.
சென்னையில் நாளை காற்றாலை மின்சார மாநாடு
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சென்னை,

தமிழகம் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய காற்றாலை மின்சார உற்பத்தி மையங்களில் ஒன்றாக பல ஆண்டுகளாக திகழ்கிறது. தமிழகத்தின் சமவெளிகள் மற்றும் மலைப்பாதைகள் எங்கும் காற்றாலைகள் பரவியுள்ளன.

இந்த நிலையில், சென்னையில் இந்தியாவின் முதன்மையான காற்றாலை மின்சார நிகழ்வான ‘விண்டர்ஜி இந்தியா'வின் 8-வது மாநாடு நடக்கிறது. இந்த மாநாட்டின் தொடக்கவிழா நாளை (வியாழக்கிழமை) நடக்கிறது.

மத்திய புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தித்துறை மந்திரி பிரஹலாத் ஜோஷி தலைமை தாங்கி, மாநாட்டை தொடங்கி வைக்கிறார். தமிழ்நாடு முதல்-அமைச்சர் விஜய், மத்திய புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தித்துறை இணை மந்திரி ஸ்ரீபாத் யெசோ நாயக், தமிழ்நாடு மின்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார் ஆகியோரும் கலந்து கொள்கிறார்கள்.

இதில் 350 கண்காட்சி அரங்குகள் மற்றும் 30-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளின், 400-க்கும் அதிகமான பிரதிநிதிகள், 20,000-க்கும் மேற்பட்ட பார்வையாளர்கள் பங்கேற்க உள்ளனர். பழைய காற்றாலைகளை புதுப்பிக்கும் திட்டம் வாயிலாக தமிழகத்திற்கு புதிய முதலீட்டு வாய்ப்புகள் உள்ளன.

Chennai
சென்னை
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Daily Thanthi
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