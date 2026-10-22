மழை இல்லாமல் வறண்ட வேடந்தாங்கல்... உணவின்றித் தவிக்கும் பறவைகள்!

செங்கல்பட்டு,
செங்கல்பட்டு மாவட்டம் வேடந்தாங்கல் பறவைகள் சரணாலயத்தில் வலசைப் பருவம் தொடங்கியுள்ள நிலையில், போதிய பருவமழை பெய்யாததால் ஏரியில் தண்ணீர் இன்றி காணப்படுகிறது. இதனால் வெளிநாடுகள் மற்றும் இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து வந்துள்ள பறவைகளுக்கு உணவு கிடைப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
வேடந்தாங்கல் சரணாலயம்
வேடந்தாங்கல் பறவைகள் சரணாலயம், ஆண்டுதோறும் வெளிநாடுகள் மற்றும் இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வரும் பறவைகளின் முக்கிய வாழ்விடமாகத் திகழ்கிறது. இங்கு அக்டோபர் மாதத்தில் தொடங்கும் வலசைப் பருவத்தின்போது ஏராளமான பறவைகள் வந்து தங்கி இனப்பெருக்கம் செய்வது வழக்கம்.
அந்த வகையில், நடப்பு ஆண்டுக்கான வலசைப் பருவம் தொடங்கியுள்ள நிலையில், இதுவரை 1,000-க்கும் மேற்பட்ட பறவைகள் வேடந்தாங்கலுக்கு வந்துள்ளன. வங்கதேசம், மியான்மர், இலங்கை, சைபீரியா, ஆஸ்திரேலியா உள்ளிட்ட நாடுகளில் இருந்தும், இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்தும் பறவைகள் தொடர்ந்து வந்துகொண்டிருக்கின்றன.
ஆனால், இந்த ஆண்டு போதிய அளவில் பருவமழை பெய்யாததால் வேடந்தாங்கல் ஏரியில் தண்ணீர் இல்லாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. ஏரியில் தண்ணீர் இருந்தால் மீன்கள், நீர்வாழ் உயிரினங்கள் உள்ளிட்டவற்றை உணவாகக் கொண்டு பறவைகள் வாழ்வதற்கு ஏற்ற சூழல் நிலவும். தற்போது ஏரி வறண்டு காணப்படுவதால், பறவைகளுக்குத் தேவையான உணவு கிடைப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
வெளிநாடுகளில் இருந்து நீண்ட தூரம் பயணம் செய்து வந்துள்ள பறவைகளுக்கு, அவை எதிர்பார்த்த அளவுக்கு உணவும் தண்ணீரும் கிடைக்காத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் வலசைப் பருவத்தின் தொடக்கத்திலேயே பறவைகளுக்கு ஏமாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.
பருவமழை தீவிரமடைந்து ஏரிக்கு நீர்வரத்து கிடைத்தால் மட்டுமே வேடந்தாங்கலில் பறவைகளுக்குத் தேவையான நீர்வாழ் சூழல் மேம்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்நிலையில், வரும் நாட்களில் மழை பெய்து ஏரி நிரம்புமா என்ற எதிர்பார்ப்பு பறவை ஆர்வலர்களிடையே எழுந்துள்ளது.