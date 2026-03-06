தமிழக செய்திகள்

மாமல்லபுரத்தில் விஜய் தலைமையில் நாளை மகளிர் தின விழா கொண்டாட்டம்

மகளிருக்கான வாக்குறுதிகளை விஜய் அறிவிக்க உள்ளார் என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
சென்னை,

மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு, நாளை(8-ந்தேதி) தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சி சார்பில் மகளிர் தின விழா கொண்டாட்டங்கள் நடைபெறும் என அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் என்.ஆனந்த் அறிவித்துள்ளார்.

இதன்படி த.வெ.க. தலைவர் விஜய் தலைமையில் நாளை மாலை 3 மணியளவில் மாமல்லபுரத்தில் மகளிர் தின விழா கொண்டாடப்பட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விழாவில் பங்கேற்பதற்கான அனுமதிச் சீட்டு இல்லாத கட்சியினரும், மக்களும் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த விழாவின்போது, எதிர்வரும் தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலையொட்டி மகளிருக்கான வாக்குறுதிகளை விஜய் அறிவிக்க உள்ளார் என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

TVK
Vijay
விஜய்
த.வெ.க.

