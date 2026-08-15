பிளஸ்-2 மாணவியை மிரட்டி பலாத்காரம் செய்த வாலிபர் கைது

கன்னியாகுமரி,
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பிளஸ்-2 மாணவியை மிரட்டி பலாத்காரம் செய்த வாலிபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டம், புதுக்கடை அருகே ராமன்துறையை சேர்ந்த மீன்பிடி தொழிலாளி ஆரோக்கிய டிக்சன் (வயது 27), பிளஸ்-2 மாணவியை திருமணம் செய்வதாக ஆசைவார்த்தை கூறி, ஆபாச காட்சிகளை பதிவு செய்து மிரட்டி பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக கூறப்படுகிறது.
மேலும், மாணவியின் ஆபாச புகைப்படத்தை இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட்டுள்ளார். இதுகுறித்த புகாரின்பேரில் குளச்சல் அனைத்து மகளிர் போலீசார் போக்சோ உள்ளிட்ட 7 பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு செய்து ஆரோக்கிய டிக்சனை கைது செய்தனர்.