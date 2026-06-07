ரெயிலில் வந்த இளம்பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை

தூத்துக்குடி,
தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆறுமுகநேரியை சேர்ந்த இளம்பெண் ஒருவர், நெல்லை பாளையங்கோட்டையிலுள்ள ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் ஊழியராக பணியாற்றி வருகிறார். இவர் தனது பணிக்காக தினமும் ஆறுமுகநேரியிலிருந்து பாளையங்கோட்டைக்கு ரெயிலில் பயணம் செய்வதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளார்.
கடந்த சில நாட்களாக அடையாளம் தெரியாத நபர் ஒருவர், ரெயிலிலிருந்து இறங்கும் அந்த இளம்பெண்ணை தொடர்ச்சியாக பின்தொடர்ந்து அவர் வேலை செய்யும் அலுவலகம் வரை சென்று வந்துள்ளார். இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு, அந்த பெண் வேலை செய்யும் நிறுவனத்தின் காவலாளி, அந்த நபரின் இந்த விபரீத செயலை கவனித்து அவரை வன்மையாக கண்டித்து அங்கிருந்து அனுப்பி வைத்துள்ளார்.
இந்த அச்சுறுத்தல் குறித்து அந்த இளம்பெண் தனது உறவினர்களிடம் விபரமாக தெரிவித்துள்ளார். அதன் பேரில், நேற்று முன்தினம் அப்பெண்ணின் உறவினர்களும் அவருடன் மறைமுகமாக ரெயிலில் பாளையங்கோட்டைக்கு வந்து கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர். அப்போதும் அந்த நபர், வழக்கம்போல இளம்பெண்ணை பின்தொடர்ந்து அவரிடம் அத்துமீறி பாலியல் ரீதியான தொல்லை கொடுத்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதனால் கடும் ஆத்திரமடைந்த உறவினர்கள் மற்றும் அங்கிருந்தவர்கள் அந்த நபரை சுற்றி வளைத்து பிடித்து தர்ம அடி கொடுத்தனர். பின்னர் அவரை பாளையங்கோட்டை பகுதிக்கு அருகிலுள்ள மேலப்பாளையம் காவல் நிலையத்தில் கொண்டு சென்று ஒப்படைத்தனர்.
கொத்தனார் கைது:
இதுகுறித்து மேலப்பாளையம் போலீசார் நடத்திய முதற்கட்ட விசாரணையில், பிடிபட்ட நபர் நெல்லை மாவட்டம் நாங்குநேரி மூலைக்கரைப்பட்டியை சேர்ந்த சுரேஷ் (வயது 38) என்பதும், அவர் கொத்தனார் வேலை பார்த்து வருவதும் தெரியவந்தது. இதனையடுத்து, இளம்பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த குற்றத்திற்காக சுரேஷ் மீது போலீசார் 3 பிரிவுகளின் கீழ் முறைப்படி வழக்குப்பதிவு செய்து அவரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.