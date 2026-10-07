நகை வியாபாரியிடம் ரூ.13 லட்சம் மோசடி: வாலிபர் கைது

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் பூவலசந்திரன். பழைய நகைகளை வாங்கி விற்கும் வியாபாரியான இவர், அடகு வைத்த தங்க நகைகளை மீட்டுத் தரும் நிறுவனம் நடத்தி வருகிறார். இவரது நிறுவன விளம்பரத்தை பார்த்து சென்னை வில்லிவாக்கத்தைச் சேர்ந்த லோகேஷ் (வயது 40) அவரை தொடர்பு கொண்டார்.
முதலில் 56 கிராம் தங்க நகைகளை மீட்டுத் தந்த பூவலசந்திரனிடம், மேலும் 100 கிராம் நகைகளை மீட்டுத் தருமாறு லோகேஷ் கூறினார். இதை நம்பி ஐ.சி.எப். பகுதிக்கு சென்ற பூவலசந்திரனிடம், காரில் இருந்தபடி ரூ.13 லட்சத்தை லோகேஷ் பெற்றுக்கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. பின்னர் ராஜமங்கலம் அருகே காரை நிறுத்தச் சொல்லி, அடகு கடைக்கு செல்வதாக கூறிவிட்டு சென்ற லோகேஷ், மீண்டும் திரும்பாமல் தலைமறைவானார்.