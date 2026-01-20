உரிமம் இன்றி பட்டாசு விற்ற வாலிபர் கைது
தூத்துக்குடி மாவட்டம், சேரகுளம் காவல் நிலைய சப்-இன்ஸ்பெக்டர் முனியாண்டி மற்றும் போலீசார் நேற்று முன்தினம் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர். அப்போது சேரகுளம் பகுதியில் சுந்தரவேல் (வயது 32) என்பவர் உரிமம் இன்றி விற்பனைக்காக பட்டாசு வைத்திருந்தது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து சேரகுளம் சப்-இன்ஸ்பெக்டர் முனியாண்டி வழக்குப்பதிவு செய்து சுந்தரவேலை கைது செய்தார். மேலும் அவரிடம் இருந்து உரிமம் இன்றி விற்பனைக்காக வைத்திருந்த பட்டாசுகளை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.
