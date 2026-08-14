கும்மிடிப்பூண்டி அருகே இளைஞர் வெட்டிக்கொலை

திருவள்ளூர்,
திருவள்ளூர் மாவட்டம், கும்மிடிப்பூண்டி அருகே உள்ள சானாபுத்தூர் கிராமத்தில் 17 வயது இளைஞர் ஒருவர் மர்ம நபர்களால் மிகக் கொடூரமாக வெட்டிக்கொலை செய்யப்பட்டார்.
திருவள்ளூர் மாவட்டம், கும்மிடிப்பூண்டி அருகே உள்ள சானாபுத்தூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ரஞ்சன் (வயது 17) . அந்த இளைஞர், பிளஸ்-2 படிப்பை முடித்துவிட்டு மேல் படிப்பிற்காக கல்லூரியில் சேர விண்ணப்பித்திருந்தார். இந்நிலையில், இன்று (வெள்ளிக்கிழமை) காலை விவசாய நிலப் பகுதியில் உள்ள ஒரு சுடுகாட்டின் கல்லறையின் மீது, ரத்த காயங்களுடன் ரஞ்சன் சடலமாகக் கிடப்பதைக் கண்டு அப்பகுதி மக்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த கும்மிடிப்பூண்டி போலீசார், ரஞ்சனின் உடலைக் கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக அரசு ஆஸ்பத்திரிக்கு அனுப்பி வைத்தனர். போலீசாரின் முதற்கட்ட விசாரணையில், இருதரப்பினரிடையே நிலவி வந்த முன்விரோதம் மற்றும் கோஷ்டி மோதல் காரணமாகவே இந்த படுகொலை நடந்திருப்பது தெரியவந்தது.
கொலைக்குப் பின் குற்றவாளிகள் சடலத்தை சுடுகாட்டில் உள்ள ஒரு கல்லறையின் மேல் தூக்கிப் போட்டுவிட்டு தப்பியோடிவிட்டனர். தப்பியோடிய மர்ம கும்பலைப் பிடிக்க தனிப்படை அமைத்து போலீசார் தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இந்த கொலைச் சம்பவம் கும்மிடிப்பூண்டி வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பையும் பதற்றத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.