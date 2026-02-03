விஜய் வாங்கும் சம்பளம் கருப்பா? வெள்ளையா? - ஜெயக்குமார் கேள்வி
சென்னை,
சென்னை மெரினா கடற்கரையில் உள்ள அண்ணா நினைவிடத்தில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் செய்தியாளர் சந்திப்பில் கூறியதாவது:-
சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக - திமுக இடையேதான் போட்டி. அதிமுகவை விமர்சிக்கும் விஜய் தனது சம்பளம் எவ்வளவு என வெளிப்படையாக கூறுவாரா?
விஜய் வாங்கும் சம்பளத்தில் கறுப்பு அதிகம். வெள்ளை குறைவு. விஜய் வாங்கும் சம்பளம் வெள்ளையா கருப்பா?எவ்வளவு வரி செலுத்துகிறார் எனச் சொல்ல முடியுமா?
யார் யாரை விமர்சிக்க வேண்டும் என விஜய்க்கு விவஸ்தை இல்லை. கரூர் சம்பவம் குறித்து கொஞ்சம் கூற குற்ற உணர்வின்றி 3-ம் ஆண்டு விழாவில் நடனம் ஆடுகிறார். விஜய் நடனத்தை 41 குடும்பங்கள் பார்த்தால் எவ்வளவு வருத்தப்படுவார்கள்.
நானும் ரவுடி தான் என்பது போல விஜய் பேசுகிறார். ஆதவ் அர்ஜுனாவின் லாட்டரி பணத்தில்தான் தவெக கட்சியே நடக்கிறது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.