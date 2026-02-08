ஒபாமா குறித்து வீடியோ: மன்னிப்பு கேட்க மாட்டேன் - டிரம்ப்

வாஷிங்டன்,
அமெரிக்க ஜனாதிபதி டிரம்பின் சமூக வலைத்தள பக்கத்தில், முன்னாள் ஜனாதிபதியும், ஜன நாயக கட்சியை சேர்ந்தவருமான ஒபாமாவை அவமதிக்கும்வகையில் ஒரு வீடியோ வெளியிடப் பட்டு இருந்தது.
காட்டு விலங்குகள் தோன்றும் வீடியோவில், விலங்குகளின் முகத்துக்கு பதிலாக ஒபாமா, அவ ருடைய மனைவி மிச்செல் ஆகியோரின் முகங்கள் பொருத்தப்பட்டு இருந்தன. 62 விநாடிகள் ஓடும்வகையில் வீடியோ இருந்தது.
ஒபாமா கருப்பினத்தை சேர்ந்தவர் என்பதால் அவரை இனவெறியுடன் அவமதிக்கும்வகையில் வீடியோ வெளியிடப்பட்டதாக சர்ச்சை எழுந்தது. ஜனநாயக கட்சியினர் மட்டுமின்றி, டிரம்பின் குடியரசு கட்சியின் மூத்த செனட் உறுப்பினர்களும் கண்டனம் தெரிவித்தனர்.
இதையடுத்து, சில மணி நேரங்களில் அந்த வீடியோ நீக்கப்பட்டது. ஒரு ஊழியர் தவறுதலாக அந்த வீடியோவை வெளியிட்டு விட்டதாக வெள்ளை மாளிகை விளக்கம் அளித்தது. ஆனால், டிரம்ப் "மன்னிப்பு கேட்க மாட்டேன். நான் எந்த தவறும் செய்யவில்லை" என்று கூறினார்.