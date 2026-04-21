தமிழகத்தில் 14 இடங்களில் இன்று வெயில் சதம்

சென்னை,
தமிழகத்தில் கோடை வெயிலின் தாக்கம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. பகல் நேரங்களில் மக்கள் வெளியே நடமாட முடியாத அளவுக்கு வெப்பம் வாட்டி வருகிறது. வெப்பத்தில் இருந்து தங்களை தற்காத்துக்கொள்ள மக்கள் இளநீர், குளிர்பான கடைகளை நாடி வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், தமிழகத்தில் 14 இடங்களில் இன்று 100 டிகிரி பாரன்ஹீட்டை தாண்டி வெப்பம் பதிவாகியுள்ளது. அதிகபட்சமாக வேலூரில் 107.42° பாரன்ஹீட் (41.9° செல்சியஸ்) வெப்பம் பதிவாகியுள்ளது. மேலும் விவரம் வருமாறு:-
கரூர் பரமத்தி - 104.9° பாரன்ஹீட் (40.5° செல்சியஸ்)
நாமக்கல் - 103.82° பாரன்ஹீட் (39.9° செல்சியஸ்)
மதுரை விமானநிலையம் - 102.92° பாரன்ஹீட் (39.4° செல்சியஸ்)
திருச்சி - 102.74° பாரன்ஹீட் (39.3° செல்சியஸ்)
திருத்தணி - 102.56° பாரன்ஹீட் (39.2° செல்சியஸ்)
ஈரோடு - 102.56° பாரன்ஹீட் (39.2° செல்சியஸ்)
தர்மபுரி - 101.66° பாரன்ஹீட் (38.7° செல்சியஸ்)
சென்னை மீனம்பாக்கம் - 101.48° பாரன்ஹீட் (38.6° செல்சியஸ்)
சேலம் - 101.48° பாரன்ஹீட் (38.6° செல்சியஸ்)
திருப்பத்தூர் - 101.48° பாரன்ஹீட் (38.6° செல்சியஸ்)
பாளையங்கோட்டை - 101.3° பாரன்ஹீட் (38.5° செல்சியஸ்)
கோயம்புத்தூர் - 100.94° பாரன்ஹீட் (38.3° செல்சியஸ்)
மதுரை நகரம் - 100.76° பாரன்ஹீட் (38.2° செல்சியஸ்)