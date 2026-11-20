வங்கக்கடலில் கடந்த 15-ந்தேதி தென்கிழக்கு பகுதியில் குறைந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதியாக உருவான இந்த வானிலைச் சுழற்சி, 18-ந்தேதி தீவிர புயலாக வலுப்பெற்று அக்வான் என பெயர் பெற்றது. மேற்கு மத்திய வங்கக்கடல் பகுதியில் நிலைகொண்டிருந்த அக்வான் புயல், நேற்று வடக்கு மற்றும் வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து ஆந்திரா, ஒடிசா கடலோரப் பகுதிகளை நெருங்கியது.
இந்தநிலையில், வங்கக்கடலில் நிலைகொண்டிருந்த `அக்வான்' புயல் வடக்கு ஆந்திரா - தெற்கு ஒடிஷாவின் கோபால்பூர் அருகே மணிக்கு 26 கி.மீ வேகத்தில் வடக்கு திசையில் நகர்ந்து கரையை கடந்தது.
வடக்கு ஆந்திரா, தெற்கு ஒடிசா கடலோரப் பகுதிகளில் மணிக்கு 70-80 கி.மீ. வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசியது. புயல் முழுமையாகக் கரையைக் கடக்கும் நிகழ்வு மேலும் 2 மணி நேரம் நீடிக்கும். காற்றின் வேகம் அவ்வப்போது 90 கி.மீ. வரை அதிகரிக்கக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
புயல் வடகிழக்கு திசையில் நகர்ந்து அடுத்து 3 மணி நேரத்தில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவிழக்கிறது.
இதனிடையே 'அக்வான்' புயல் காரணமாக காலை முதல் ஒடிசாவில் புவனேஸ்வர் உட்பட பல இடங்களில் பலத்த காற்றுடன் கனமழை பெய்து வருகிறது.
ஒடிசா மாநிலத்தில் 20 மாவட்டங்களில் சுமார் 3 லட்சம் மக்களை முன்னெச்சரிக்கையாக அபாயகர பகுதிகளில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டனர். பலர் தற்காலிக முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர். 423 மீட்புக் குழுக்களையும் பணியில் ஈடுபடுத்தபட்டுள்ளனர்.