இன்று உருவாகும் முரசு புயல்: சென்னைக்கு மழை எப்படி இருக்கும்..?

சென்னை,
சென்னைக்கு 700 கி.மீ தொலைவில் வங்கக் கடலில் நிலை கொண்டுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவடைந்துள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
நடப்பு வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் அர்னாப் புயலுக்கு அடுத்ததாக உருவாகும் புயலுக்கு "முரசு" என்று பெயரிடப்படுகிறது. இது இந்தியா சார்பில் தமிழகத்தில் இருந்து பரிந்துரை செய்யப்பட்ட பெயர். இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட தகவலின்படி, நேற்று இரவு 11.30 மணி நிலவரப்படி வங்கக்கடலின் தென்கிழக்கு பகுதியில் உருவான ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி மேற்கு - வடமேற்கில் மணிக்கு 22 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நகர்ந்து வருகிறது.
இந்நிலையில் சென்னைக்கு 700 கி.மீ தொலைவில் வங்கக் கடலில் நிலை கொண்டுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவடைந்துள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
தொடர்ந்து மேற்கு - வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து அடுத்த 6 மணி நேரத்தில் புயலாக வலுப்பெறக் கூடும் என்றும், நாளை தீவிரப் புயலாக வலுப்பெறும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது. மேலும் வரும் நவம்பர் 3ஆம் தேதி அன்று தெற்கு ஆந்திராவை ஒட்டிய பகுதியில் கரையை கடக்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது.
அப்போது மணிக்கு 100 முதல் 110 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சூறாவளி காற்று வீசக்கூடும். அதிகபட்சமாக 120 கிலோமீட்டர் வேகம் வரை காற்று வீசலாம்.
நெல்லூர் மற்றும் நர்சாபூர் இடையில் நவம்பர் 3-ம் தேதி காலையில் முரசு புயல் கரையை கடக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில் முரசு புயலின் மையப்பகுதி தெற்கு ஆந்திராவை நோக்கியே நகர்வதாக எல்நினோ தாக்க ஆய்வுக் குழு உறுப்பினர் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுதொடர்பாக அவர் தனது எக்ஸ் வலைதளத்தில் கூறியிருப்பதாவது:-
முரசு புயல் தெற்கு ஆந்திரக் கடற்கரையை நெருங்கி வருவதால், அதன் வெளிப்புற மழைப் பட்டைகள் நாளை அதிகாலை முதல் சென்னை உட்பட, நவம்பர் 2-3 தேதிகளில் வடக்குத் தமிழ்நாட்டை நோக்கி விரிவடையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. புயல் நம்மை நெருங்கி வந்து கடந்து செல்லும் போது நாம் அடிக்கடி காண்பது போல, வெப்பமான வானிலை இதமான மழை மற்றும் குளிர் நிறைந்த நாளாக மாறும்.
அடர்த்தியான மேகக் கூட்டமும், தீவிர மழையின் மையப்பகுதியும் பெரும்பாலும் கடற்பரப்பிலேயே தங்கி, தெற்கு-மத்திய ஆந்திரக் கடற்கரையை நோக்கி நகரும். இருப்பினும், இந்த அமைப்பு வடக்கு நோக்கி நகரும்போது, சென்னை மற்றும் அதன் அண்டை மாவட்டங்கள் வெளிப்புற மற்றும் சுற்றியுள்ள மழைப் பட்டைகளுக்கு மிக அருகில் வந்து சிறிதளவு மழையைப் பெறக்கூடும்.
புயலுடன் தொடர்புடைய கனமழையை சென்னை பெறாமல் போகலாம், ஆனால் மிதமான மேகப் பட்டைகள் நகரைக் கடந்து செல்லக்கூடும், இதனால் இந்த அமைப்பு கடந்து செல்லும் போது அவ்வப்போது மழை பெய்யும். மழைப்பொழிவு விநியோகம் பின்வருமாறு இருக்கும்:
1. தெற்கு-மத்திய ஆந்திரா: கனமழை முதல் மிகக் கனமழை வரை பெருமளவில் பெய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
2. வட தமிழகம் (KTCC): இந்த புயல் அமைப்பு வடக்கு நோக்கி நகரும்போது, அதன் சுற்றுப்புற மழைப் பட்டைகள் மிதமான மழையைக் கொண்டுவரக்கூடும்.
3. சென்னை: நிச்சயமாக சில மிதமான மழைப்பொழிவுகள் இருக்கும், ஆனால் தீவிர மழைப் பகுதி நகரத்திலிருந்து வெகு தொலைவில் இருக்க வாய்ப்புள்ளது. ஒருவேளை, வட சென்னையில் கடலோரப் பகுதிகளில், அதிர்ஷ்டம் இருந்தால் சில நல்ல மழை கிடைக்கலாம்.
4. பொன்னேரி-குமிடிப்பூண்டி - புலிகாட் பகுதிகளைச் சுற்றியுள்ள தமிழகத்தின் வடகோடிப் பகுதிகளில், சில இடங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும்.
சுருக்கமாக, சென்னையில் மழை முற்றிலும் குறையாது, ஆனால் தெற்கு-மத்திய ஆந்திரக் கடற்கரைப் பகுதிகளில் மிக அதிக மழைப்பொழிவு இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. புயல் சென்னையைக் கடந்து செல்லும் நேரடி ரேடாரைக் கண்காணித்து, மேகங்கள் உண்மையில் எவ்வாறு நகர்கின்றன என்பதைப் பார்ப்பது சுவாரஸ்யமாக இருக்கும். ஒரு சிறிய தாழ்வு ஏற்பட்டால்கூட, சென்னையில் குறிப்பிடத்தக்க மழை பெய்யக்கூடும். அடுத்த 2 நாட்களில் சென்னையின் சில பகுதிகளில் இந்த புயல் அமைப்பிலிருந்து 4-7 செ.மீ மழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.