தமிழ்நாட்டில் 10 இடங்களில் சதம் அடித்த வெயில்

தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக கோடை வெயில் வாட்டி வதைத்து வருகிறது.
தமிழ்நாட்டில் இன்று 10 இடங்களில் வெயில் 100 டிகிரியை தாண்டியிருந்தது. அதிகபட்சமாக வேலூரில் 105.8 டிகிரி வெயில் பதிவானது.

வேலூர்- 105.8 டிகிரி (41 செல்சியஸ்)

கரூர் - 104.9 டிகிரி (40.5 செல்சியஸ்)

ஈரோடு - 103.28 டிகிரி (39.6 செல்சியஸ்)

மதுரை விமான நிலையம் - 103.1 டிகிரி (39.5 செல்சியஸ்)

நாமக்கல் - 102.38 டிகிரி (39.1 செல்சியஸ்)

மதுரை நகரம் - 100.76 டிகிரி (38.2 செல்சியஸ்)

திருத்தணி - 100.58 டிகிரி (38.1 செல்சியஸ்)

சேலம் - 100.58 டிகிரி (38.1 செல்சியஸ்)

திருப்பத்தூர் - 100.4 டிகிரி (38 செல்சியஸ்)

திருச்சி - 100.22 டிகிரி (37.9 செல்சியஸ்)

Related Stories

No stories found.
