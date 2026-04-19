தமிழ்நாட்டில் 14 இடங்களில் இன்று சதமடித்த வெயில்

தமிழ்நாட்டில் இன்று 14 இடங்களில் வெயில் 100 டிகிரியை தாண்டி வாட்டி வதைத்தது. அதன் விவரம் வருமாறு:-
வேலூர் - 105.8 டிகிரி (41 செல்சியஸ்)
கரூர் - 104.9 டிகிரி (40.5 செல்சியஸ்)
ஈரோடு - 104.72 டிகிரி (40.4 செல்சியஸ்)
மதுரை விமானநிலையம் - 104 டிகிரி (40 செல்சியஸ்)
திருச்சி - 103.1 டிகிரி (39.5 செல்சியஸ்)
கோவை - 102.56 டிகிரி (39.2 செல்சியஸ்)
மதுரை நகரம் - 102.56 டிகிரி (39.2 செல்சியஸ்)
நாமக்கல் - 102.2 டிகிரி (39 செல்சியஸ்)
தர்மபுரி - 101.84 டிகிரி (38.8 செல்சியஸ்)
பாளையங்கோட்டை - 101.66 டிகிரி (38.7 செல்சியஸ்)
திருப்பத்தூர் - 101.48 டிகிரி (38.6 செல்சியஸ்)
திருத்தணி - 100.58 டிகிரி (38.1 செல்சியஸ்)
சேலம் - 100.4 டிகிரி (38 செல்சியஸ்)
சென்னை மீனம்பாக்கம் - 100.22 டிகிரி (37.9 செல்சியஸ்)