வானிலை செய்திகள்

தமிழகத்தின் 8 இடங்களில் சதம் அடித்த வெயில்..!

அதிகபட்சமாக மதுரை விமான நிலையத்தில் 104 டிகிரி பாரன்ஹீட் வெப்பம் பதிவாகியுள்ளது.
தமிழகத்தின் 8 இடங்களில் சதம் அடித்த வெயில்..!
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சென்னை,

தமிழகத்தின் ஒருசில பகுதிகளில் மழை பெய்தாலும், பல்வேறு இடங்களில் வெயில் வாட்டி வதைத்து வருகிறது. பகல் நேரங்களில் மக்கள் வெளியே நடமாட முடியாத அளவுக்கு அனல் காற்று வீசி வருகிறது.

இந்த நிலையில், தமிழகத்தில் 8 இடங்களில் இன்று 100 டிகிரி பாரன்ஹீட்டை தாண்டி வெப்பம் பதிவானதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. அதன்படி தமிழகத்தில் இன்று அதிகமாக வெப்பநிலை பதிவான இடங்கள் வருமாறு:-

  • ஈரோடு - 38.8°C = 101.8°F

  • மதுரை நகரம் - 39.2°C = 102.6°F

  • மதுரை விமான நிலையம் - 40°C = 104°F

  • பாளையங்கோட்டை - 38.1°C = 100.6°F

  • பரங்கிப்பேட்டை - 38.4°C = 101.1°F

  • திருச்சி - 38.9°C = 102.0°F

  • திருத்தணி - 38.5°C = 101.3°F

  • வேலூர் - 37.8°C = 100.0°F

வெயில்
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Heat wave
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வெயில் கொடுமை
வெயில் அளவு
வெயில் சதம்
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Daily Thanthi
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