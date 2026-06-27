வானிலை செய்திகள்

தமிழகத்தில் 13 இடங்களில் இன்று வெயில் சதமடித்தது

அதிகபட்சமாக திருத்தணி 103.28° பாரன்ஹீட் வெப்பம் பதிவாகியுள்ளது.
வெயில் சதம்
கோப்புப்படம்
Published on

சென்னை,

தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் மழை பெய்தாலும், சில பகுதிகளில் கோடை வெயில் வாட்டி வதைத்து வருகிறது. பகல் நேரங்களில் மக்கள் வெளியே நடமாட முடியாத அளவுக்கு அனல் காற்று வீசி வருகிறது. இந்த நிலையில், தமிழகத்தில் 13 இடங்களில் இன்று 100 டிகிரி பாரன்ஹீட்டை தாண்டி வெப்பம் பதிவானதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

அதன்படி 100 டிகிரியை தாண்டி வெப்பம் பதிவான இடங்களின் விவரம் வருமாறு:-

திருத்தணி - 103.28° பாரன்ஹீட் (39.6° செல்சியஸ்)

திருச்சி - 102.74° பாரன்ஹீட் (39.3° செல்சியஸ்)

வேலூர் - 102.02° பாரன்ஹீட் (38.9° செல்சியஸ்)

சென்னை மீனம்பாக்கம் - 101.84° பாரன்ஹீட் (38.8° செல்சியஸ்)

மதுரை விமான நிலையம் - 101.48° பாரன்ஹீட் (38.6° செல்சியஸ்)

பாளையங்கோட்டை - 101.3° பாரன்ஹீட் (38.5° செல்சியஸ்)

கரூர் பரமத்தி - 100.76° பாரன்ஹீட் (38.2° செல்சியஸ்)

மதுரை நகரம் - 100.76° பாரன்ஹீட் (38.2° செல்சியஸ்)

நாமக்கல் - 100.76° பாரன்ஹீட் (38.2° செல்சியஸ்)

கடலூர் - 100.58° பாரன்ஹீட் (38.1° செல்சியஸ்)

சென்னை நுங்கம்பாக்கம் - 100.4° பாரன்ஹீட் (38.0° செல்சியஸ்)

நாகப்பட்டினம் - 100.4° பாரன்ஹீட் (38.0° செல்சியஸ்)

தஞ்சாவூர் - 100.4° பாரன்ஹீட் (38.0° செல்சியஸ்)

Weather
வானிலை
Weather update
heat
வானிலை தகவல்
வெப்பம்
வெயில் சதம்
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com