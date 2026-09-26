வானிலை செய்திகள்

தமிழகத்தில் 8 இடங்களில் இன்று வெயில் சதம்

அதிகபட்சமாக மதுரை விமான நிலையத்தில் 102.92° பாரன்ஹீட் வெப்பம் பதிவாகியுள்ளது.
வெயில் சதம்
கோப்புப்படம்
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சென்னை,

தமிழகத்தின் ஒருசில பகுதிகளில் மழை பெய்தாலும், பல்வேறு இடங்களில் வெயில் வாட்டி வதைத்து வருகிறது. பகல் நேரங்களில் மக்கள் வெளியே நடமாட முடியாத அளவுக்கு அனல் காற்று வீசி வருகிறது. இந்த நிலையில், தமிழகத்தில் 8 இடங்களில் இன்று 100 டிகிரி பாரன்ஹீட்டை தாண்டி வெப்பம் பதிவானதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. அதன் விவரம் வருமாறு:-

மதுரை விமான நிலையம் - 102.92°F (39.4°C)

மதுரை நகரம் - 101.84°F (38.8°C)

திருச்சிராப்பள்ளி - 101.66°F (38.7°C)

சென்னை மீனம்பாக்கம் - 100.94°F (38.3°C)

ஈரோடு - 100.76°F (38.2°C)

நாகப்பட்டினம் - 100.4°F (38.0°C)

வேலூர் - 100.22°F (37.9°C)

சென்னை நுங்கம்பாக்கம் - 100.04°F (37.8°C)

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