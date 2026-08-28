தமிழகத்தில் 9 இடங்களில் இன்று வெயில் சதமடித்தது

சென்னை,
தமிழகத்தின் ஒருசில பகுதிகளில் மழை பெய்தாலும், பல்வேறு இடங்களில் வெயில் வாட்டி வதைத்து வருகிறது. பகல் நேரங்களில் மக்கள் வெளியே நடமாட முடியாத அளவுக்கு அனல் காற்று வீசி வருகிறது.
இந்த நிலையில், தமிழகத்தில் 9 இடங்களில் இன்று 100 டிகிரி பாரன்ஹீட்டை தாண்டி வெப்பம் பதிவானதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. அதன்படி தமிழகத்தில் இன்று அதிகமாக வெப்பநிலை பதிவான இடங்கள் வருமாறு:-
மதுரை விமான நிலையம் - 104° பாரன்ஹீட் (40.0° செல்சியஸ்)
மதுரை நகரம் - 103.28° பாரன்ஹீட் (39.6° செல்சியஸ்)
வேலூர் - 102.92° பாரன்ஹீட் (39.4° செல்சியஸ்)
திருச்சி - 102.38° பாரன்ஹீட் (39.1° செல்சியஸ்)
பாளையங்கோட்டை - 102.02° பாரன்ஹீட் (38.9° செல்சியஸ்)
பரங்கிப்பேட்டை - 101.12° பாரன்ஹீட் (38.4° செல்சியஸ்)
திருத்தணி - 100.76° பாரன்ஹீட் (38.2° செல்சியஸ்)
நாகப்பட்டினம் - 100.4° பாரன்ஹீட் (38.0° செல்சியஸ்)
தஞ்சாவூர் - 100.4° பாரன்ஹீட் (38.0° செல்சியஸ்)