காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்றது.. அடுத்த 36 மணிநேரத்தில் உருவாகும் புயல்

சென்னை,
வங்கக் கடலில் நிலவும் ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி, தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்றது என்றும், அடுத்த 36 மணிநேரத்தில் காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலம், புயலாக வலுப்பெறும் என்றும் சுயாதீன வானிலை ஆய்வாளர் ஹேமச்சந்தர் கணித்துள்ளார்.
இதுதொடர்பாக அவர் தனது எக்ஸ் வலைதளத்தில் கூறியிருப்பதாவது:-
மத்திய தெற்கு வங்காள விரிகுடாவில் காற்றழுத்தத் தாழ்வுநிலை உருவானது. கடுமையான புயலான “அக்வான்” வலுப்பெறும் பாதையில் உள்ளது. தென்மேற்கு வங்காள விரிகுடாவில் நிலைநிற்க வாய்ப்புள்ளது. வட தமிழகக் கடற்கரைகள் தொடர்ந்து கவனத்தில் உள்ளன.
==> தெற்கு வங்காள விரிகுடாவின் மத்தியப் பகுதிகள் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் நன்கு குறிக்கப்பட்டிருந்த குறைந்த காற்றழுத்தப் பகுதி, தெற்கு வங்காள விரிகுடாவின் மத்தியப் பகுதிகள் மற்றும் அதை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்காள விரிகுடாவில் காற்றழுத்தத் தாழ்வுநிலையாக வலுப்பெற்றுள்ளது.
==> இந்த அமைப்பு அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் மேலும் தீவிர காற்றழுத்தத் தாழ்வுநிலையாகவும், அடுத்த 36 மணி நேரத்தில் “அக்வான்” புயலாகவும், அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் மேலும் தீவிர புயலாகவும் வலுப்பெற வாய்ப்புள்ளது.
==> இது அடுத்த 24-36 மணி நேரத்திற்கு வடக்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, பின்னர் நவம்பர் 16 மற்றும் 17-ம் தேதிகளில் தென்மேற்கு வங்காள விரிகுடாவில் நிலை கொள்ளும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதன்பிறகு, இது மேற்கு நோக்கி நகர்ந்து வடக்கு தமிழகக் கடற்கரைகள் மற்றும் அதை ஒட்டிய தெற்கு ஆந்திரப் பிரதேசக் கடற்கரைகளை நோக்கிச் செல்லும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
==> இது நவம்பர் 19-ம் தேதி இரவு / நவம்பர் 20 -ம் தேதி அதிகாலை வேளையில் எண்ணூர் மற்றும் கடலூர் இடையே ஒரு கடுமையான புயலாகக் கரையைக் கடக்க வாய்ப்புள்ளது.
==> இது ஒரு கடுமையான புயலாக கரையைக் கடந்தாலும், சாதகமான கிரக அலை நிலைமைகள், மிகவும் சாதகமான கடல் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை மற்றும் உகந்த காற்றுப் பெயர்ச்சி நிலைமைகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவுடன், இந்த அமைப்பு காற்றின் மூலம் சேதத்தை ஏற்படுத்துவதை விட அதிக மழைப்பொழிவையே தரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நிலைமைகள் எப்படி மாறுகின்றன என்று பார்ப்போம். உன்னிப்பான கண்காணிப்பு நடைபெற்று வருகிறது.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.