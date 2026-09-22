வானிலை செய்திகள்

வங்கக்கடலில் வலுவடைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம்; 8 துறைமுகங்களில் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம்

வங்கக்கடலில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவடைந்துள்ளது.
வங்கக்கடலில் வலுவடைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம்; 8 துறைமுகங்களில் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம்
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சென்னை

வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் வலுவடைந்த நிலையில், 8 துறைமுகங்களில் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டது.

வடக்கு அந்தமான் மற்றும் அதனை ஒட்டிய கடல் பகுதியில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவாகி உள்ளது என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்தது. இதுபற்றி இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் நேற்று முன்தினம் காலை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில், வடக்கு அந்தமான் மற்றும் அதனை ஒட்டிய கடல் பகுதியில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி, மத்திய வங்கக்கடல் பகுதியில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாற வாய்ப்புள்ளது.

ஒடிசா கடற்கரை

அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாகவும், 22-ந்தேதி ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாகவும் வலுப்பெற்று, வடக்கு ஆந்திரம் தெற்கு ஒடிசா கடற்கரையை நோக்கி நகரக்கூடும் என்று தெரிவித்தது.

இந்நிலையில், மத்திய கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நிலவிய ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி, தாழ்வு மண்டலமாக நேற்றிரவு வலுவடைந்தது. அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் புயலுக்கு முந்தைய நிலைக்கு வலுவடையும் என கணிக்கப்பட்டது.

கரையை கடக்கும்

வரும் 24-ந்தேதி (நாளை மறுநாள்) அதிகாலை வடக்கு ஆந்திர பிரதேசம் - தெற்கு ஒடிசா கடற்கரை பகுதியில், விசாகப்பட்டினம் - கோபால்பூர் இடையே கரையை கடக்கும் எனவும் வானிலை மையம் தெரிவித்து உள்ளது.

இந்த நிலையில், மத்திய மேற்கு வங்கக்கடலில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவடைந்துள்ளது.

8 துறைமுகங்கள்

புயல் எச்சரிக்கையை முன்னிட்டு, கடலூர் துறைமுகம் உள்பட 8 துறைமுகங்களில் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டு உள்ளது. இதனால், கரையோர பகுதிகளில் வசிப்பவர்கள் முன்னெச்சரிக்கையாக இருக்கும்படியும் அறிவுறுத்தப்பட்டு உள்ளது.

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Daily Thanthi
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