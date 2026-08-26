வானிலை செய்திகள்

3 மாவட்டங்களில் காலை 7 மணி வரை மழை பெய்ய வாய்ப்பு

கோவை, நீலகிரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மழை
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சென்னை

தமிழகத்தின் 3 மாவட்டங்களில் காலை 7 மணி வரை மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது.

தமிழக கடலோரப்பகுதிகளில் கீழ்மட்ட வளிமண்டலத்தில் ஒரு பலவீனமான காற்றழுத்த தாழ்வுப்பாதை நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருந்தது.

3 மாவட்டங்கள்

இந்த நிலையில் தமிழகத்தில் 3 மாவட்டங்களில் காலை 7 மணி வரை மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன்படி, தமிழகத்தின் தேனி மற்றும் கோவை, திண்டுக்கல் மாவட்டத்தின் மலைப்பிரதேச பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Rain
மழை
சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம்
Chennai Meteorological Center
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Daily Thanthi
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