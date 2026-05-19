தமிழகத்தின் 7 இடங்களில் சதமடித்த வெயில்

சென்னை,
தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் மழை பெய்தாலும், சில பகுதிகளில் கோடை வெயில் வாட்டி வதைத்து வருகிறது. பகல் நேரங்களில் மக்கள் வெளியே நடமாட முடியாத அளவுக்கு அனல் காற்று வீசி வருகிறது. இந்த நிலையில், தமிழகத்தின் 7 இடங்களில் 100 டிகிரி பாரன்ஹீட்டை தாண்டி வெப்பம் பதிவானதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. அதன் விபரம் பின்வருமாறு;
* திருத்தணி - 104 டிகிரி பாரன்ஹீட்
* சென்னை மீனம்பாக்கம் - 103 டிகிரி பாரன்ஹீட்
* சென்னை நுங்கம்பாக்கம் - 102 டிகிரி பாரன்ஹீட்
* வேலூர் - 101 டிகிரி பாரன்ஹீட்
* திருச்சி 101 டிகிரி பாரன்ஹீட்
* ஈரோடு - 100 டிகிரி பாரன்ஹீட்
* மதுரை விமான நிலையம் - 100 டிகிரி பாரன்ஹீட்