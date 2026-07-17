தமிழகத்தின் 9 இடங்களில் சதமடித்த வெயில்

சென்னை,
தமிழகத்தின் ஒருசில பகுதிகளில் மழை பெய்தாலும், பல்வேறு இடங்களில் வெயில் வாட்டி வதைத்து வருகிறது. பகல் நேரங்களில் மக்கள் வெளியே நடமாட முடியாத அளவுக்கு அனல் காற்று வீசி வருகிறது.
இந்த நிலையில், தமிழகத்தில் 9 இடங்களில் இன்று 100° பாரன்ஹீட்டை தாண்டி வெப்பம் பதிவானதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. தமிழகத்தில் இன்று அதிகபட்சமாக வெப்பநிலை பதிவான இடங்கள் பின்வருமாறு;
மதுரை விமானநிலையம்: 104 டிகிரி பாரன்ஹீட்
திருச்சி: 100.58 டிகிரி பாரன்ஹீட்
மதுரை நகரம்: 102.56 டிகிரி பாரன்ஹீட்
கடலூர்: 100.4 டிகிரி பாரன்ஹீட்
திருத்தணி: 101.3 டிகிரி பாரன்ஹீட்
நாகை: 100.4 டிகிரி பாரன்ஹீட்
சென்னை நுங்கம்பாக்கம்: 100.9 டிகிரி பாரன்ஹீட்
தஞ்சாவூர்: 100.4 டிகிரி பாரன்ஹீட்
மீனம்பாக்கம்: 100. டிகிரி பாரன்ஹீட்