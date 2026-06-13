வானிலை செய்திகள்

தமிழகத்தில் 7 இடங்களில் சதம் அடித்த வெயில்

தமிழகத்தின் 7 இடங்களில் 100 டிகிரி பாரன்ஹீட்டை தாண்டி வெப்பம் பதிவானதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
தமிழகத்தில் 7 இடங்களில் சதம் அடித்த வெயில்
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சென்னை,

தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் மழை பெய்தாலும், சில பகுதிகளில் கோடை வெயில் வாட்டி வதைத்து வருகிறது. பகல் நேரங்களில் மக்கள் வெளியே நடமாட முடியாத அளவுக்கு அனல் காற்று வீசி வருகிறது. இந்த நிலையில், தமிழகத்தின் 7 இடங்களில் 100 டிகிரி பாரன்ஹீட்டை தாண்டி வெப்பம் பதிவானதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. அதன் விபரம் பின்வருமாறு;

* மதுரை விமான நிலையம் 103 டிகிரி பாரன்ஹீட்

* மதுரை நகரம் 103 டிகிரி பாரன்ஹீட்

* மீனம்பாக்கம் 102 டிகிரி பாரன்ஹீட்

* நுங்கம்பாக்கம் 102 டிகிரி பாரன்ஹீட்

* திருச்சி 101 டிகிரி பாரன்ஹீட்

* தஞ்சை 100 டிகிரி பாரன்ஹீட்

* நாகை 100 டிகிரி பாரன்ஹீட்

தமிழ்நாடு
வெயில்
வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்
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Daily Thanthi
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