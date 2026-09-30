தமிழகத்தில் 5 இடங்களில் இன்று வெயில் சதம்

சென்னை,
தமிழகத்தில் ஒருசில பகுதிகளில் மழை பெய்தாலும், பல்வேறு இடங்களில் வெயில் வாட்டி வதைத்து வருகிறது. பகல் நேரங்களில் மக்கள் வெளியே நடமாட முடியாத அளவுக்கு அனல் காற்று வீசி வருகிறது.
இந்த நிலையில், தமிழகத்தில் 5 இடங்களில் இன்று 100 டிகிரி பாரன்ஹீட்டை தாண்டி வெப்பம் பதிவானதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. அதன் விவரம் வருமாறு:-
பாளையங்கோட்டை - 103.1° பாரன்ஹீட் (39.5° செல்சியஸ்)
ஈரோடு - 101.48° பாரன்ஹீட் (38.6° செல்சியஸ்)
மதுரை நகரம் - 101.48° பாரன்ஹீட் (38.6° செல்சியஸ்)
மதுரை விமான நிலையம் - 101.12° பாரன்ஹீட் (38.4° செல்சியஸ்)
திருச்சிராப்பள்ளி - 100.94° பாரன்ஹீட் (38.3° செல்சியஸ்)