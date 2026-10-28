பெண்களை வேட்டையாடிய 3 சகோதரர்களுக்கு தலா 30 ஆண்டுகள் சிறை

நியூயார்க்,
அமெரிக்காவின் நியூயார்க் மற்றும் மியாமி நகரங்களில், பெண்களை வேட்டையாடிய 3 சகோதரர்களுக்கு 30 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.
அமெரிக்காவின் நியூயார்க் மற்றும் மியாமி நகரங்களில் பெரும் செல்வாக்குடன் வலம் வந்த ஓரன் அலெக்சாண்டர், ஆலன் அலெக்சாண்டர் என்ற இரட்டையர்கள் மற்றும் அவர்களின் மூத்த சகோதரர் டால் அலெக்சாண்டர் ஆகிய 3 பேரும் பெண்களை வேட்டையாடுவதையே தொழிலாகக் கொண்டுள்ளனர்.
இவர்கள் தங்களது ஆடம்பர சொகுசு வாழ்க்கை மற்றும் பண பலத்தைப் பயன்படுத்தி, கடந்த 14 ஆண்டுகளில் 70-க்கும் மேற்பட்ட இளம்பெண்களை ஏமாற்றி, அவர்களுக்கு மயக்க மருந்து கொடுத்து பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளனர். பள்ளி மாணவிகளைக் கூட இவர்கள் விட்டுவைக்கவில்லை என்ற அதிர்ச்சி தகவலும் விசாரணையில் வெளியானது.
இந்த வழக்கை விசாரித்த மன்ஹாட்டன் கோர்ட்டு நீதிபதி, குற்றவாளிகளான இந்த 3 கோடீஸ்வர சகோதரர்களுக்கும் தலா 30 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து அதிரடி தீர்ப்பளித்துள்ளார்.