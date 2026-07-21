பெருவில் அடுத்தடுத்து சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் 6 பேர் பலி

லிமா,
தென் அமெரிக்க நாடான பெருவின் ஜூனின் பிராந்தியத்தில் உள்ள சுபாகா மாகாணத்தில் அடுத்தடுத்து சக்திவாய்ந்த இரட்டை நிலநடுக்கங்கள் ஏற்பட்டன. இவை ரிக்டர் அளவில் 5.1 மற்றும் 3.7 ஆகப் பதிவாகின. இந்த நிலநடுக்கத்தின் இடிபாடுகளில் சிக்கி இதுவரை 6 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளனர் மற்றும் 21 பேர் படுகாயமடைந்துள்ளனர்.
இதில் மண் மற்றும் செங்கற்களால் கட்டப்பட்ட 48-க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் முற்றிலும் இடிந்து தரைமட்டமாகின. மேலும் 18 வீடுகள் பலத்த சேதம டைந்தன. இதனால் 300-க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வீடுகளை இழந்து தவித்து வருகின்றனர். பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்குத் தற்காலிக கூடாரங்கள் அமைக்கப்பட்டு வரும் வேளையில், இடிபாடுகளுக்குள் வேறு யாரேனும் சிக்கியுள்ளார்களா என மீட்புக்குழுவினர் தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனர்.